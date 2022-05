A Rosaria Bellantoni il premio “Una Donna per la sua Città” dello Zonta Club Alassio-Albenga

Albenga. Si è svolta sabato 21 maggio la 18esima edizione del Premio “Una Donna per la sua Città”.

Nella splendida cornice della Sala Consiliare, con il Patrocinio del Comune di Albenga, lo Zonta Club Alassio Albenga ha consegnato il riconoscimento alla Signora Rosa Bellantoni, “per la sua onestà intellettuale e la determinazione nel perseguire l’interesse della comunità ingauna”.

Il premio, istituito da Zonta Club Alassio Albenga nel 1994, “viene attribuito a Donne che operano o hanno operato al servizio della propria Città, promuovendo eventi in ambito sociale, culturale o artistico e che, ricoprendo con passione ed entusiasmo questi ruoli, hanno impersonato gli ideali zontiani”.

La presidente Antonella Raimondi ha ringraziato “Sandra Berriolo per la conduzione, il sindaco Riccardo Tomatis, il consigliere Giorgio Cangiano e l’avvocato Tabbò per gli interventi e Antonio Ricci per il collegamento video”.