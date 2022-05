A Pietra Ligure e Ceriale il “Torneo delle Regioni” nel segno dello sport e dei giovani

Pietra Ligure/Ceriale. Due località alleate nel nome dello sport e dei giovani. Questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Pietra Ligure, è stato presentato il “Torneo delle Regioni” (categoria Giovanissimi) in programma il 2-3-4 giugno, allo stadio comunale “Devincenzi” di Pietra Ligure e allo stadio comunale “F. Merlo” di Ceriale.

Alla presentazione hanno preso parte Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure; Luigi Giordano, vice sindaco di Ceriale; Daniele Rembado, assessore allo Sport del Comune di Pietra Ligure; Giulio Ivaldi, presidente del Comitato ligure della Lega Nazionale Dilettanti; Giovanni Balestrino, vicepresidente del Comitato ligure della Lega Nazionale Dilettanti; Claudio Faggiano, presidente dell’A.S.D. Pietra Ligure 1956; Caterina Sciglitano, segretario A.S.D. Ceriale Progetto Calcio.

“Abbiamo sempre puntato sulla valenza sociale dello sport per i nostri giovani e giovanissimi – ha detto il sindaco Luigi De Vincenzi -. Con questo importante torneo possiamo traguardare una effettiva ripartenza, che vede l’ambito sportivo protagonista con tanti ragazzi, e loro famiglie, di nuovo assieme”.

“Anche durante l’emergenza sanitaria non abbiamo smesso di programmare lavori e opere rivolte al nostro stadio e ai campetti da calcio, proprio in vista dell’auspicato ritorno alla normalità”

A Pietra Ligure da novembre ad ora sono passati 500 ragazzi per stage under 15, 17 e 19. E per il “Torneo delle Regioni” sono attese numerose squadre che si contenderanno il trofeo: prevista una fase a gironi e poi gli scontri diretti.

“Due società che rappresentano una ricchezza per il territorio, la ripartenza dalla pandemia è passata anche attraverso lo sport e attraverso il calcio che hanno tenuto duro, senza aiuti alle società sportive” ha detto il vice sindaco e assessore allo sport di Pietra Ligure Daniele Rembado.

“Siamo felici di poter presentare questa manifestazione sportiva e un torneo di calcio che porterà molti ragazzi nel nostro territorio e nei nostri impianti sportivi – ha sottolineato il vice sindaco di Ceriale Luigi Giordano -. Un riconoscimento alle azioni messe in atto per il restyling del campo da calcio e le sue strutture, adatte ad accogliere giovani e famiglie e ospitare eventi sportivi”.

Le due società sportive hanno ringraziato le rispettive amministrazioni comunali, Pietra Ligure e Ceriale, per gli interventi svolti nell’ammodernamento degli impianti sportivi cittadini, essenziali per garantire l’attività e la presenza dei giovani nelle varie categorie e svolgere al meglio la pianificazione e programmazione di allenamenti, stage e partite.