A Le Iene l’incubo di una ragazza: “Da sette anni un savonese mi ruba l’identità digitale”

Valbormida. Avrebbe rubato l’identità digitale ad una ragazza e l’avrebbe tartassata più volte al giorno con telefonate anonime. L’hacker sarebbe Andrea, un giovane residente in Valbormida; la vittima Arianna Pagani, una 23enne veneta che da sette anni combatte per riappropriarsi della sua vita online.

È questo quanto affermato dal programma televisivo “Le Iene” che ha cercato di correre in aiuto alla ragazza per porre fine a questa storia che – ha dichiarato Arianna – “è riuscita a rompermi mentalmente e psicologicamente”.

Dopo aver raccolto le informazioni ed effettuato le indagini del caso, lo scorso 20 marzo la iena Nina Palmieri ha fatto visita al valbormidese che si trovava fuori regione. Per lui però la vacanza si è trasformata in una brutta sorpresa. Ad attenderlo con microfoni e telecamere, infatti, la troupe della trasmissione televisiva e la stessa Arianna pronta a chiedergli spiegazioni sull’accaduto. E ieri sera (11 maggio), a distanza di quasi un mese, è andato in onda il servizio su Italia 1.

LA STORIA

Come raccontato da “Le Iene”, tutto è partito sette anni fa, nel 2015, quando Arianna (allora 16enne) ha provato ad accedere ai suo profilo Instagram e Facebook, ma non ci è riuscita. I suoi account personali infatti erano stati hackerati. Si accorge poi che era stato creato anche un profilo fake con il suo nome, le sue foto e le immagini sexy di altre ragazze che le somigliavano. Un profilo che con il tempo riesce a diventare popolare, collezionando sempre più followers, fino ad arrivare ad oltre 20mila seguaci, e ad essere più credibile dei profili personali che Arianna creava ogni volta: venivano sempre disabilitati, perché il fake la segnalava.

Sempre secondo il servizio del programma tv, lo stesso giorno in cui i suoi social vengono presi di mira, sul cellulare privato della ragazza arriverebbe un messaggio da una persona sconosciuta che dice di chiamarsi Andrea, frequentare le scuole superiori e abitare in Liguria. “Era troppo interessato a me, io non sapevo nemmeno chi fosse”, afferma Arianna che scambia qualche messaggio con il ragazzo.

Secondo la versione di Andrea, però, le cose sarebbero andate diversamente e sarebbe stato proprio lui a scriverle per avvertirla che sul web girava un suo profilo fake. La conferma arriva dal suo avvocato Daniele Pomata che ai microfoni di IVG.it ha dichiarato: “È stato proprio il mio assistito ad avvisare la signorina Pagani che era stato creato un profilo falso in suo danno, come del resto è avvenuto anche per Andrea, che è una vittima di questa vicenda non meno della Pagani e non ha né i mezzi tecnici, né la volontà, né l’interesse a creare profili falsi”.

La denuncia alla polizia postale di Arianna e le scuse di Andrea

Quello che all’epoca fece insospettire la giovane veneta, fino a spingerla a rivolgersi alle forze dell’ordine, fu un dettaglio: spulciando il profilo Whatsapp di Andrea, infatti, racconta di aver scoperto che lo stesso valbormidese aveva assegnato al suo numero personale il nome Ariane Pagani, oltre ad utilizzare come foto profilo sull’app di messaggistica un’immagine che lo mostrava in compagnia di una ragazza con il volto coperto da una mano, “come se fossi io” sottolinea Arianna. Dettagli di cui la 23enne, a distanza di 7 anni, conserva ancora le prove. E proprio questi screenshot vengono mostrati ad Andrea da Nina Palmieri, durante la sua visita dello scorso marzo. In quell’occasione, alla richiesta di spiegazioni da parte della iena, Andrea tergiversa e risponde: “Chi è che mi ha salvato così? Io non mi chiamo Ariane Pagani”.

Ma torniamo al 2016. Dopo essersi accorta del nome e della foto usati da Andrea su Whatsapp, Arianna sospetta che dietro a quel numero di telefono si nasconda la stessa persona che le ha rubato i profili social. Decide così di denunciarlo alla polizia postale per il furto della sua identità.

Una volta ricevuta la notifica, il valbormidese (allora minorenne) avrebbe contattato la ragazza chiedendole scusa e assicurandole che non l’avrebbe più fatto. Secondo quanto riportato nel servizio, infatti, Andrea le avrebbe scritto un messaggio: “Ho capito gli sbagli e non li sto più facendo”.

Da quel momento Arianna decide di metterci una pietra sopra e uscire dal mondo social per quattro anni, credendo che la storia non avesse avuto un seguito. Ma, in base al racconto de “Le Iene”, così non è.

Centinaia di chiamate anonime e di messaggi a sfondo sessuale: l’incubo di Arianna ricomincia

L’account fake continua ad aumentare i suoi followers e la giovane se ne accorge quando prova nuovamente a creare un suo profilo, ma viene subito bannata. “Mi arrivavano messaggi in cui mi veniva detto che non dovevo essere me e non dovevo dare nell’occhio”, dice Arianna spiegando che questa volta non era più disposta ad arrendersi e a farsi prendere dall’ansia, come il fake avrebbe voluto.

Ma a questi messaggi, si aggiungono anche chiamate anonime: Arianna racconta di averne ricevute anche 80 al giorno. Si rivolge così a degli esperti le cui indagini, sostiene la ragazza, sembrano ricondurre di nuovo ad Andrea: secondo i loro accertamenti, infatti, dietro a quei numeri ci sarebbero due utenze intestate ad un famigliare del valbormidese.

Le brutte notizie per la ragazza non terminano qui. Il suo cellulare viene infatti invaso di messaggi, immagini e telefonate a sfondo sessuale da parte di uomini desiderosi di conoscerla. In totale, negli ultimi mesi, ad averla contattata sono stati in 250. E molti di loro le hanno rivelato di aver trovato il suo numero su alcuni siti d’incontro. Tra loro chi le chiede di inviargli foto erotiche e chi, non ricevendo risposta, la offende.

L’incubo di Arianna continua anche quando passeggia per strada: “Mi fermano e mi dicono: ‘Io e te ci siamo scritti, dovevamo vederci, mi hai chiesto di uscire’, ma in realtà non ero io”, racconta la 23enne. “E questo non è giusto – dice con le lacrime agli occhi – Mi dà fastidio pensare che messaggiasse con chissà quante persone e mi facesse passare per la persona che non sono”. E poi spiega: “Non ho cambiato numero di telefono per riuscire un giorno a sconfiggerlo con tutte le prove”.

Il sospetto è che quella persona che le ha fatto così tanto male da riuscire a “romperla mentalmente e psicologicamente” sia Andrea. Che Arianna decide di incontrare insieme alla iena Nina Palmieri e alla sua troupe per scoprire se realmente è così e chiedergli il perché di tutto questo.

L’incontro tra Arianna e Andrea: lui prima nega, poi sembra confessare

I due ragazzi si trovano faccia a faccia e Andrea spiega la sua versione dei fatti. Prima ammettendo che sette anni fa ha hackerato il profilo di Arianna, ma poi sostiene di averlo “passato” a Camilla e Lorenzo, due ex amici con cui ora non parla più, e di non averne più saputo nulla. Il valbormidese inizia anche a raccontare di un complotto: “Mi sono entrati nel telefono – afferma – la polizia postale ha tutti gli screenshot. In Liguria c’è un’associazione che paga e ingaggia dei giovani, io non so come, a rubare i profili social”. E alla domanda di Nina: “Allora probabilmente sette anni fa sono stati loro ad hackerare il profilo di Arianna”, Andrea replica: “No, in quel caso è stata colpa nostra”.

Ma ritornando al profilo Instagram di Arianna, dopo tre lunghe ore di chiacchierata, ad Andrea scappa una frase: “È normale che ce l’ho sul mio telefono, se arriva tutto da me!”. Messo alle strette, promette di cancellare il profilo e mostra il cellulare ad Arianna: la giovane dice di scorgere tra le pagine anche il suo account. A quel punto, dopo quelle che sembrerebbero a tutti gli effetti una prova e una confessione, Andrea evidenzia: “Ma non lo controllo da solo” e punta nuovamente il dito su Camilla e Lorenzo che Le Iene decidono di contattare. “Presumo abbia fatto il nostro nome in quanto non sa come svincolarsi da questo fatto”, ha risposto Lorenzo. “Non sono scioccata, di più”, dice Camilla negando qualsiasi suo coinvolgimento.

L’avvocato: “Andrea non è indagato né imputato, versione dei fatti errata e superficiale”

“In realtà, documenti alla mano, il servizio andato in onda è frutto di una lettura superficiale dei fatti perché Andrea non mi risulta né sottoposto a indagini né tantomeno imputato in relazione alla vicenda raccontata dalla signorina Pagani – afferma Daniele Pomata, avvocato del ragazzo, a IVG – Avevo, per conto del mio assistito, messo in guardia la redazione de Le Iene diffidando da rappresentazioni difformi dal vero e prendo atto che è stata diffusa una versione dei fatti errata e superficiale che ha gravemente leso la reputazione di uno studente universitario estraneo a qualsiasi vicenda giudiziaria”.

E poi conclude: “È oggettivamente molto strano, peraltro, che la signorina Pagani in sette anni non si sia mai rivolta all’autorità giudiziaria o semplicemente alle forze dell’ordine per segnalare un utilizzo abusivo del suo profilo, come invece è in procinto di fare il mio assistito”.