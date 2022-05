A Celle torna il Meeting Arcobaleno Scuola: divertimento, sport e inclusione

Celle Ligure. Divertimento,inclusione, solidarietà. Sarà lo sport a unire i ragazzi in una giornata senza barriere.

Torna, dopo due anni di sospensione a causa della pandemia, il Meeting Arcobaleno Scuola – con i Lions oltre le barriere, la manifestazione sportiva dedicata all’inclusione di ragazzi delle scuole dell’obbligo e disabili attraverso lo svolgimento di gare sportive di atletica leggera. Un appuntamento sentito il cui scopo è quello di avvicinare i ragazzi con disabilità allo sport per stimolare le associazioni sportive presenti nel territorio ad aprirsi al loro mondo per renderlo più facile.

Inoltre, in collaborazione con l’Adso, Associazione Down Savona Onlus, verrà gestito un progetto per l’allenamento e la preparazione alle gare riservato agli Atleti Special Olympics. Anche quest’anno verrà riservata particolare attenzione alla promozione specifica per favorire la massima partecipazione e il coinvolgimento di alunni portatori di disabilità.

Aderiscono all’iniziativa alunni delle Scuole Secondarie di primo grado dei comprensori dei quattro Lions Club. Grazie al loro intervento, una attenzione particolare sarà riservata agli alunni portatori di handicap. Parteciperanno all’evento Adso Savona, l’Associazione Eunike, il Granello di Varazze. Saranno premiati i primi 3 alunni in ogni specialità. Premio di partecipazione per tutti messo a disposizione dai Lions Club.

In palio per gli alunni della Scuola Primaria di Celle Ligure la Borsa di Studio intitolata a Michele Olmo, del valore di 400 euro. La manifestazione si svolgerà il prossimo 7 giugno al campo sportivo Olmo – Ferro ed è sponsorizzata dai Lions club Albissola Marina e Albisola Superiore “Alba Docilia” , Arenzano – Cogoleto, Valbormida, Varazze – Celle Ligure oltre che dai comuni di Varazze e Celle Ligure, il Centro Atletica e altre organizzazioni sportive. Il Meeting rientra nelle manifestazioni per la Giornata Nazionale dello Sport, nell’ambito degli eventi collaterali al 33esimo Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa.

Parteciperanno le scuole medie della Provincia di Savona e oltre, dalla Valbormida ad Arenzano.