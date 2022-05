A Celle telefonate per contratti di fornitura elettrica, ma il Comune non c’entra

Celle Ligure. “Il Comune non c’entra nulla con le telefonate in cui si propongono contratti di fornitura dell’energia elettrica”. Così il sindaco Caterina Mordeglia interviene e avverte i cittadini.

Sono in parecchi, infatti, ad aver ricevuto chiamate in questi giorni in cui venivano proposte formule contrattuali di fornitura dell’energia elettrica usando il nome del Comune di Celle Ligure che nulla ha a che fare con queste offerte.

Occorre prestare quindi attenzione a questo tipo di telefonate. Il primo cittadino sottolinea e ribadisce ai cellesi: “Fate attenzione”.