A Carcare è polemica sui rifiuti, interrogazione della minoranza

Carcare. L’affidamento del servizio di raccolta e trasporto della spazzatura con modalità porta a porta e servizi accessori con smaltimento dei rifiuti urbani e speciali: questo l’oggetto dell’interrogazione del gruppo di minoranza “Impegno per Carcare”.

In attesa dell’affidamento in house a SAT per l’ambito provinciale, la giunta comunale ha affidato questo servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per un tempo di 4 mesi, alla Egea Ambiente, che ha acquistato a sua volta il ramo di azienda dell’igiene ambientale alla società Proteo che aveva in gestione i rifiuti nel territorio carcarese.

Nel mirino dei consiglieri del gruppo “Impegno per Carcare” i rapporti con la società Proteo e come mai in data 11 marzo 2022 è stata liquidata la somma di 96.555,62 euro alla medesima società che di fatto non aveva già più l’affidamento del servizio con l’amministrazione comunale.

“Inoltre – concludono da “Impegno per Carcare” – chiediamo di precisare sia le motivazioni per cui alla data della presente interrogazione non risulta pubblicata la determinazione sulla somma erogata, essendo invece presenti in archivio le delibere precedenti e successive, sia di giustificare i motivi per cui in questo caso, come già accaduto in passato, questo gruppo consiliare ha dovuto ricorrere agli uffici per ottenere la documentazione spettante di diritto e non presente agli atti come già denunciato nel Consiglio comunale dello scorso 28 aprile”.