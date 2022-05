A Cairo arriva EasyPark: l’app per pagare la sosta nei parcheggi blu direttamente dal cellulare

Cairo Montenotte. EasyPark, l’app che consente agli automobilisti di pagare la sosta nei parcheggi “blu” sul proprio smartphone, è ora disponibile anche a Cairo Montenotte.

Molti i vantaggi. Attraverso questa app l’area di sosta e la relativa tariffa vengono visualizzate automaticamente tramite geolocalizzazione; è possibile prolungare la durata della sosta direttamente dal cellulare, ovunque ci si trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto, pagando solo il tempo di sosta effettivamente consumato, nel rispetto delle tariffe stabilite dall’amministrazione comunale. Inoltre si può utilizzare il servizio in tutte le città, italiane ed estere, in cui è attivo, tra cui Savona, Celle Ligure, Albissola Marina, Spotorno e molte altre.

Soddisfazione dell’amministrazione comunale per l’avviamento del servizio che pone la città di Cairo Montenotte al passo dei tempi e sposa le abitudini ormai diffuse in migliaia di città in Italia e all’estero. “Innovazione e semplificazione anche a Cairo per facilitare il quotidiano. Introduciamo un servizio rapido e di facile uso sia per cittadini sia per gli ospiti”, commenta il sindaco Paolo Lambertini.

“Siamo davvero lieti che il nostro servizio possa ora essere utilizzato anche a Cairo Montenotte e di questo ringraziamo l’amministrazione comunale. Con la nostra app, gli automobilisti possono parcheggiare con comodità e senza perdere tempo, come già avviene in migliaia di città in Italia e all’estero. Attivare la sosta con EasyPark è molto semplice ed intuitivo, anche per chi non è avvezzo alla tecnologia. Bastano davvero pochissimi click’ dichiara Giuliano Caldo, General Manager di EasyPark Italia.

Come funziona EasyPark

Per utilizzare EasyPark, è necessario scaricare l’app dagli store iOS e Android, inserire il numero di cellulare e disporre di carta di credito, anche prepagata, dei circuiti Visa, Mastercard o American Express.

Le informazioni richieste per iniziare la sosta sono: il ‘codice area di sosta’, riportato sull’app EasyPark attivando la geolocalizzazione e visibile sui parcometri, il numero di targa del veicolo, proposto automaticamente dopo il primo inserimento, e l’orario previsto di fine sosta, che potrà essere prolungato o interrotto anticipatamente, al rientro in auto.

Gli ausiliari del traffico possono verificare la corretta attivazione della sosta tramite il controllo della targa dell’auto.