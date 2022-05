24H di Finale, la “Squadra Soccorso Finalese” in prima linea per l’assistenza sanitaria: in tre giorni 160 interventi, salvato atleta colpito da infarto

Finale Ligure. Ha visto lo spiegamento di quattro ambulanze di soccorso, un fuoristrada-ambulanza in convenzione con Anpas Liguria e una tenda pneumatica ad uso di Posto Medico Avanzato dell’Antincendio Boschivo di Finale Ligure la “macchina dei soccorsi” predisposta dalla Croce Bianca di Finale e dalla Croce Verde di Finalborgo in occasione dell’edizione 2022 della 24H di Finale svoltasi lo scorso fine settimana.

Oltre ai volontari delle due associazioni, riunite in un unico team denominato “Squadra Soccorso Finalese”, per tutta la durata della manifestazione l’assistenza sanitaria è stata garantita anche da un team di medici con i quali da anni esiste una “splendida collaborazione”, come precisa il coordinatore della Squadra Soccorso Finalese Alessio Garsi.

In totale al Punto Medico Avanzato sono stati effettuati circa 160 accessi. Molti dei pazienti hanno avuto necessità di cure più avanzate causate dal calore eccessivo del weekend; sono stati sei i pazienti ospedalizzati presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Inoltre, in collaborazione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di Finale Ligure, alcuni atleti che necessitavano di intervento tecnico sono stati soccorsi sul percorso di gara, in zona impervia.

“Quest’anno, grazie all’affinata e precisa organizzazione dei soccorsi di assistenza, siamo stati in grado anche di intervenire con efficacia nella rianimazione di un atleta colto da arresto cardiocircolatorio – aggiunge Garsi – Nonostante fosse precipitata la situazione all’interno del PMA, i soccorsi sono stati precisi e veloci. Per ottenere questi risultati dobbiamo utilizzare apparecchiature elettromedicali e strumentazione molto costosa, che riusciamo ad acquistare anche grazie al rimborso assegnato per l’assistenza fornita durante gli eventi sportivi sul territorio, che sono in grado non solo di contribuire alla promozione di un Comune, ma anche di garantire un soccorso migliore è sempre più efficace nella quotidianità. Inoltre, l’organizzazione di gara, l’Asd BluBike di Finale Ligure, è sempre attenta ad investire nella sicurezza degli atleti ed è grazie a ciò che solo sei persone son state ospedalizzate a fronte dei 160 accessi”.

“È dunque importante, come anche nella quotidiana attività territoriale, intervenire in modo tempestivo, allertando nell’immediato i soccorsi e garantire una precoce rianimazione. Entrambe le pubbliche assistenze del finalese ringraziano per la collaborazione tutto il personale della struttura complessa di pronto soccorso e medicina d’urgenza dell’ospedale Santa Corona, la struttura complessa del 118-Savona Soccorso, la centrale del Numero Unico di Emergenza 112 di Genova e il personale dell’Elisoccorso Grifo di Albenga. Un grazie in particolare va all’Asd BluBike, che ci dà ogni anno l’opportunità di vivere queste esperienze meravigliose per la promozione del territorio”.