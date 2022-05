24H di Finale: il Team Marchisio di Millesimo si conferma vincitore assoluto, tra le donne successo delle Monviso Bike Ago’s Angels

Finale Ligure. Dopo il Mondiale Wembo per Solo conclusosi sabato, nel weekend è andata in scena la gara per Team che per la prima volta ha visto anche la categoria E-Mtb per bici a pedalata assistita, nello spirito inclusivo che da sempre promuove la 24H di Finale.

Stesse aree comuni, accampamento e servizi per le diverse tipologie di biciclette, ma percorsi diversi. Lo staff di Blu Bike ha infatti preparato due tracciati, uno per le bici “elettriche” e uno per le bici “acustiche”, come amano definirle qui, in modo da esaltare le caratteristiche tecniche dei mezzi e le capacità dei piloti. Sono stati mantenuti alcuni tratti comuni come l’area cambio e ricarica ed il famoso toboga in cui entrambi i percorsi convergevano per consentire al pubblico di salutare ed incitare i rider in gara.

I villaggio della 24H ha ospitato, come da tradizione, un nutrito gruppo di aziende locali, nazionali ed internazionali con esposizioni e dimostrazioni, di fatto rimanendo sempre animato e pulsante. Cibo locale, birra artigianale e musica completano il quadro di quello che è un happening che negli anni continua ad attirare un pubblico eterogeneo e rispettoso del territorio, con tanta voglia di divertirsi e stare insieme. Quest’anno l’atmosfera di festa, dopo due anni di stop forzato dalla pandemia, è stata particolarmente viva e palpabile e la gioia di ritrovarsi ha prevalso su tutto.

Tra gli eventi collaterali, come sempre importanti e sentiti alla 24H il concerto degli Stundai e dei Tony Pampero and the Rhum Rockers che hanno scaldato la serata prima del DJ Set al Toboga Stadium. L’highlight della mattina di domenica è stata poi la gara dei bambini. Oltre 60 partecipanti in tutte le fasce di età e, soprattutto, tutti vincitori. E proprio con questo spirito che la 24H accoglie i più piccoli per farli crescere nel rispetto e amicizia con gli altri partecipanti con cui i giovani biker in erba condividono la passione.

Grande ritorno poi della Pump Track di Parkitect, una entusiasmante pista di gobbe e curve paraboliche in cui con il solo movimento di braccia e gambe, si fa correre la bicicletta. Un percorso che durante il weekend ha visto migliaia di passaggi di biker di tutte le età dai bimbi con la balance bike sino ai grandi campioni presenti all’evento.

La gara è scattata alle 14 in punto del sabato e sino alla mezzanotte tutto ha seguito il copione collaudato della 24H con i team migliori che si portavano in testa alla gara per affrontare la notte con posizioni quanto più stabili possibile. Una meravigliosa serata, accesa solo dalle luci degli accampamenti e dei fanalini montati su bici e caschi, è stata illuminata a partire dalle 23 circa dallo spettacolare bagliore dei fulmini, prima in lontananza e poi sempre più vicini. Allo scoccare della mezzanotte il passaggio della perturbazione ha rinfrescato i partecipanti. Per una volta la pioggia è stata ben accetta in quanto ha bagnato il terreno che era davvero secco e polveroso.

La perturbazione ha portato con se anche un drastico cambio della temperatura ed al risveglio il termometro è rimasto ben al di sotto dei 25° una temperatura ideale per rendere al massimo sui pedali.

Nemmeno il repentino cambio climatico ha frenato la cavalcata vittoriosa del Marchisio Racing Team di Millesimo che si è aggiudicato categoria Team 8, nonché fatto registrare la migliore prestazione assoluta con 55 giri per un totale di 495 km percorsi e un vantaggio di 12’30” sui secondi classificati assoluti e vincitori del Team 12 La carica del 11+1.

Nelle donne la vittoria è andata al team Monviso Bike Ago’s Angels (Team 8 femminile) che ha percorso 36 giri, uno in più del team The Last Four (Team 4 femminile).

La 24H di Finale ha saputo ancora una volta leggere l’evoluzione del colorato mondo delle competizioni in mountain bike aprendo alle bici a pedalata assistita con un percorso dedicato, dando un grande segnale di inclusione e condivisione di quello che è uno dei territori più amati dai biker di tutto il mondo.

Di seguito i podi delle varie categorie.

Team 4 maschili

1 In Dust We Trust

2 Walker Texas Racer

3 Tenacious B

Team 4 femminili

1 The Last Four Team

2 Raptors

3 The Ciamporgess

Team 8 maschili

1 Marchisio Racing Team

2 Team Il Branco Genova

3 Bikest Racing Team

Team 8 femminili

1 Monviso Bike Ago’s Angels

2 Tra Sole Donne

Team 12 maschili

1 La Carica degli 11+1

2 Team Ridegenossen