Zonta Club: successo per “Rides for Women’s rights”, la pedalata solidale per i diritti delle donne

Finale Ligure. Successo per l’iniziativa “Rides for Women’s rights”, una pedalata solidale a tappe sulle strade della Liguria a sostegno del programma Unicef “Let Us Learn Madagascar” organizzata da Zonta International District 30 Area 3.

Da un gruppo di donne finalesi appassionate di outdoor e che lavorano in questo settore (Milena, Barbara, Stefania, Elena e Maria Luisa) l’idea della manifestazione per raccogliere fondi a supporto di un progetto che ha grandi obiettivi: garantire che un maggior numero di bambini, in particolare le bambine (che abbandonano la scuola a livelli più alti nel livello post-primario) abbiano accesso all’istruzione post-primaria e restino a scuola; assicurare che il sistema educativo del Madagascar abbia la capacità di offrire un insegnamento di qualità per migliorare i risultati dell’apprendimento.

La pedalata solidale è partita giovedì 31 marzo con la tappa Rapallo – Genova. La seconda tappa è stata da Genova con arrivo proprio a Finale Ligure, mentre sabato 2 aprile ultimo tragitto fino a Sanremo.

Il messaggio: valorizzare i diritti delle donne, sostenere l’uguaglianza, l’istruzione, la fine dei matrimoni precoci e della violenza di genere.

E’ stato possibile contribuire al progetto con una donazione tramite bonifico bancario o direttamente allo Zonta. Tutto il ricavato è destinato alla Fondazione Zonta International per il progetto Let Us Learn Madagascar.