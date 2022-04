Yama Arashi Judo Savona, ricco bottino di medaglie alla Turin Cup e al Gran Prix Master

Savona. Pioggia di medaglie per lo Yama Arashi Judo Savona, impegnato in due competizioni a livello nazionale.

La squadra giovanile ha gareggiato alla Turin Cup, gara con la partecipazione di squadre da tutta Italia. A raggiungere il gradino più alto del podio sono stati Narteni Alessio, Errani Domiziana, Strazzalino Elia e Povigna Luigi, seguiti dell’argento di Meinardi Giulia e dai bronzi di Di Napoli Leila e Padena Federico. Gara più sfortunata per Petrillo Greta Emma e Giuliano Viola, che non riescono a salire sul podio.

Per le categorie Master (over 30) si è svolto invece il Gran Prix a Besana in Brianza, in Lombardia. Oro per Mascherucci Roberto, dopo quattro incontri conclusi tutti per ippon, il massimo punteggio. Argento per Sottocorona Dino Walter e per Vettori Armando, mentre Meinardi Giulia conquista il suo primo bronzo in una gara master. Tutti e quattro gli atleti si sono qualificati per le finali assolute e hanno rappresentato in gara la regione Liguria che, con l’oro di Ceruti Fabrizio, l’argento di Ricaldone Andrea e il bronzo di Di Michele Louis Jiovanni, si è classificata sesta.

In entrambe le gare gli atleti sono stati seguiti dal tecnico Arianna Vettori, responsabile della preparazione atletica della squadra, la quale sottolinea come “la preparazione atletica che stiamo facendo, affiancata agli allenamenti tecnici, sta iniziando a dare buoni risultati portando quasi la totalità degli atleti sul podio”.