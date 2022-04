White Rabbit United: il cameraman Giurintano ritorna “bomber” e salva la squadra

Non poteva che essere “cinematografica” la chiusura della prima stagione della società White Rabbit United. Durante l’arco del torneo, tutte le gare e parte degli allenamenti sono stati infatti ripresi per la realizzazione di un reality show che dovrebbe andare in onda nei prossimi mesi.

Il dirigente dei conigli bianchi Gabriele Giurintano si è occupato di girare i video delle partite e delle interviste post, ma dopo un bel po’ di mesi a scandagliare immagini e clip ha deciso di passare dall’altra parte dell’obiettivo e di tornare a vestire i panni del bomber del calcio locale.

Giurintano ha infatti militato in diverse squadre della provincia segnando parecchi goal. Il fiuto è evidentemente ancora quello dei bei tempi andati. Ieri, infatti, ha segnato il goal vittoria contro il Varazze Don Bosco “B” all’età di quarant’anni. Il successo per 1 a 0 è valso ben più dei tre punti in classifica, perché ha evitato alla squadra di disputare i play out e permesso dunque di festeggiare la salvezza.

Nonostante la Terza Categoria non esista più da quasi dieci anni nella nostra provincia, le ultime classificate del torneo di Seconda Categoria devono in ogni caso disputarli e, come normale che sia, non fa piacere retrocedere nemmeno virtualmente.