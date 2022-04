Volley Team Finale: l\'Under 17 Maschile si laurea Campione Territoriale!!

Lunedì 25 aprile 2022, si sono svolte le finali territoriali della categoria Under 17 Maschile del Comitato Territoriale Liguria Ponente.

La squadra del Volley Team Finale, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D., arrivata prima del girone B, ha incontrato in semifinale la seconda classificata del girone A, l’NLP Sanremo sul campo neutro di Andora.

“La semifinale”, ci racconta Coach Paroli, “è stata giocata in maniera abbastanza equilibrata fino alla metà di ciascun set. Poi, soprattutto in alcune rotazioni, abbiamo dimostrato una maturità in più che ci ha permesso di chiudere i set in maniera tutto sommato tranquilla”.

Grande felicità, quindi, per aver conquistato la possibilità di giocarsi la finale!

Alle 15.30, sempre sul campo di Andora, è iniziata la finalissima contro il Carcare di Garra e Fazio che aveva battuto Albisola nell’altra semifinale.

“Dopo aver perso il primo set”, prosegue Paroli, “siamo riusciti a riprendere in mano il gioco. Modificando leggermente la formazione di partenza abbiamo avuto la possibilità di giocare con e contro un muro differente rispetto al primo set e siamo così riusciti a portare a casa il risultato, vincendo 3/1 contro una squadra di alto livello e sicuramente ben preparata per affrontarci”.

Una bellissima partita, quindi, terminata con una grande soddisfazione: un altro scudetto vinto dal nostro settore maschile che, nonostante i tempi duri che lo sport sta attraversando, non può che renderci super orgogliosi. Menzioni speciali per Toso, Folliero, Cosenzio e Bruzzone, ma grandi complimenti anche a tutti gli altri membri della squadra: Battaglino, il jolly De Pedrini, Vacca, Valcavi e il piccolo ma bravissimo Cavagnoli.

Complimenti a tutti ragazzi, ai loro allenatori e a tutto il Volley Team Finale per questa meritata e soddisfacente vittoria!!!