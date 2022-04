Vinitaly, Liguria e savonese protagonisti: “Pigato e vini Doc conquistano il pubblico”

Liguria. “Il vino fa parte della nostra cultura, della nostra tradizione e della nostra storia e si integra con un’offerta turistica che in Liguria non è fatta solo di mare, spiagge e cultura ma è anche di colori, profumi e sapori. Il vino è legato alle emozioni e Vinitaly è un avvenimento importantissimo per la nostra economia. Alla 54esima edizione del Salone Internazionale la Liguria ha brillato ancora una volta per l’elevata qualità delle proposte, incarnando appieno i valori dei ‘viticoltori eroici’ che operano tra territori impervi, con fatica e dedizione. Un orgoglio in più per la nostra regione in un’estate che segna la definitiva ripartenza l’enoturismo, pronto a conquistare fette sempre più crescenti di mercato”.

Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti presente oggi, insieme al vicepresidente e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana, alla 54esima edizione di Vinitaly, il Salone internazionale dei vini e dei distillati. Il presidente Toti e il vicepresidente Piana hanno partecipato alla celebrazione per i 50 anni del Rossese di Dolceacqua, nell’imperiese, e alla premiazione del viticoltore etico Cà du Ferrà di Bonassola, nello spezzino.

Ma a tenere banco ancora i vini savonesi, Doc e Igt, rappresentati dalla rete di “Vite in Riviera”, con 25 aziende del territorio protagoniste della rassegna.

“Un buon afflusso di pubblico, soprattutto operatori interessati ai vini delle aziende savonesi, Pigato in primis. E se è vero che ci sono meno operatori esteri, fortunatamente gli ordini non mancano, un bel segnale per il settore vitivinicolo” afferma Mirco Mastroanni, referente CIA Savona.

Pigato e Vermentino, ma anche il Rossese e la Granaccia (IGT), con annate di ottima qualità, hanno mantenuto il loro appeal e quote di mercato, con una ripresa delle vendite e commercializzazione.

“Per le aziende dei produttori viticoli una occasione di promozione, che deve essere ancora più sostenuta e ben indirizzata per una internazionalizzazione delle nostre imprese e dei nostri prodotti”.

In Liguria si producono ogni anno più di 40.000 ettolitri di vino, tra Bianchi, Rossi e ottimi Rosati. Per questo Vinitaly è stata anche vetrina per un confronto a livello istituzionale e con gli stakeholder del settore sul futuro della produzione vitivinicola, in primis le strategie di innovazione sulle quali il settore deve avvicinarsi sempre di più: “Le nuove frontiere della viticoltura 4.0 interessano tutta la filiera del vino: dalla pianta della vite fino alla sua coltivazione, passando da macchinari, prodotti chimici, attrezzature, cantine, vinificatori, tini, botti, lieviti e altri prodotti per la fermentazione, l’imbottigliamento e l’etichettatura”.

“E come ogni eccellenza enogastronomica, il richiamo diretto è per lo steso settore turistico, con i vini che rappresentano e rappresenteranno ancora una carta vincente di attrattività e di destinazione per il nostro territorio” conclude Mastroianni.

“La celebrazione dei 50 anni del Rossese, il cui disciplinare veniva approvato nel 1972, primo in Liguria – spiega il vice presidente Piana- ricorda il grande lavoro a monte di questo pregiato vitigno a bacca nera che a Dolceacqua ha trovato il naturale luogo d’elezione, ed è prodotto complessivamente tra la Val Nervia e la Valle Crosia. La coltivazione avviene in un territorio tra i 300 ed i 600 metri sul mare, ben esposto, ma difficile per orografia”.

E’ andato invece a Davide Zoppi, dell’azienda Cà Du Ferrà di Bonassola, il premio di viticoltore etico nello stand della Regione Liguria a Vinitaly 2022. “Il riconoscimento ‘etico’, che gli abbiamo conferito – prosegue Piana – rimarca un impegno importante nel recupero del Ruzzese, il vino amato da Papa Paolo III. Anche in questo caso – conclude – i versanti scoscesi, terrazzati, non hanno scoraggiato il profondo lavoro aziendale, improntato al recupero delle tradizioni, diventando, anzi, tra i punti di riferimento del territorio”.