Villanova in lutto, è scomparso Giuseppe “Pino” Amico

Villanova d’Albenga. Lutto a Villanova d’Albenga: a soli 65 anni è mancato Giuseppe “Pino” Amico.

A dare l’annuncio della grave perdita il sindaco di Villanova, Pietro Balestra, che in un post su Facebook scrive: “E’ purtroppo mancato ieri a soli 65 anni il nostro concittadino Giuseppe Amico, per tutti ‘Pino’. Ha lavorato per 35 anni alla Fruttital e nel tempo libero collaborava fattivamente con la Sportiva Villanovese attraverso la custodia della pista di atletica. Pino lo vedevo spesso passare davanti casa, abitavamo vicini, ricordo di lui il periodo passato assieme a giocare a calcio da ragazzini nel Pontelungo dove ricopriva il ruolo di ala sinistra. Porgiamo le più sentite condoglianze ai figli Luciano e Andrea, a tutti i parenti e amici che lo conoscevano”.

A piangere la sua scomparsa i figli Luciano e Andrea con Alessia e Sebastiano, le sorelle Giulia e Gina, i nipoti Marco e Luca, gli amici insieme ai parenti tutti. I funerali avranno luogo venerdì 29 aprile alle 10.30 nella parrocchia Santo Stefano in Villanova d’Albenga. Questa sera alle ore 20 sarà recitato il Santo rosario nella chiesa “La rotonda” sempre a Villanova d’Albenga.