Via Soccorso a Pietra Ligure, aperta una nuova area verde adibita anche a parcheggio

Pietra Ligure. Questa mattina, è stata consegnata la nuova area verde adibita anche a parcheggio, realizzata a latere di Via Soccorso. L’intervento costituisce opera pubblica convenzionata quali oneri di urbanizzazione, all’interno di uno strumento urbanistico in via Cesare Battisti.

I lavori hanno interessato la creazione di un ampio spazio ad uso pubblico, sistemato a verde e adibito a luogo di ritrovo con l’installazione di panchine e di una fontana, all’interno del quale sono stati ricavati anche 15 stalli per parcheggi. Complessivamente sono stati piantumati più di venti nuovi alberi tra cui una decina di ficus australis e diverse photinia.

“Oggi è stata consegnata la prima opera di quelle previste in convenzione quali oneri di urbanizzazione, – commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’Assessore alle opere pubbliche Francesco Amandola. – E’ stato portato a termine un importante intervento di riqualificazione e razionalizzazione di spazi di pubblica utilità, a beneficio della vivibilità di tutto il quartiere che adesso risulta più organizzato, luminoso e curato”.

“Con questo intervento, abbiamo reso fruibile un’area che è solo il primo tassello della più ampia sistemazione e riqualificazione di tutta piazza Marconi, già prevista nella vasta programmazione delle opere pubbliche che stiamo portando avanti. E’ il primo intervento di un grande piano di riqualificazione dell’intera zona, a partire proprio da tutto il comparto tra piazza Marconi, Via Soccorso e il torrente Maremola, per estendersi poi a tutto il levante pietrese”, concludono continuano De Vincenzi e Amandola.