Via i cantieri, ma non le code sulle autostrade: disagi e rallentamenti causa incidente e traffico intenso

Liguria. Via i cantieri dalle autostrade, in vista delle festività ma, purtroppo, non le code e i rallentamenti.

Al momento, infatti, accantonati i problemi relativi ai lavori, si registrano alcuni chilometri di coda, e relativi disagi, in particolare in A10, dovuti al traffico intenso.

Probabilmente complice anche la mobilitazione di tanti turisti verso la nostra Regione, al momento, proprio in A10, sono presenti code a tratti tra Savona e Feglino, in direzione Francia.

Ma non solo. Si registrano anche 2km di coda tra Celle Ligure e Albisola, in direzione Ventimiglia, a causa di un incidente (tamponamento), e coda anche tra Albisola e Savona, sempre in direzione Ventimiglia.