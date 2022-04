Verso Savona vs Sampierdarenese: Esposito esalta il gruppo e il “cerchio magico” di Podestà

Meno due giorni alla partita che con ogni probabilità deciderà le sorti del girone “B” di Prima Categoria. L’attesa per il match del “Cige” di Genova è tanta perché battere o pareggiare contro la Sampierdarenese significherebbe per il Savona poter quasi stappare lo spumante. In caso contrario, i genovesi potrebbero, battendo il fanalino di coda Fegino, festeggiare la vittoria del campionato.

“Stiamo pensando partita dopo partita. Siamo concentrati e cercheremo di conquistare tutto ciò che noi vogliamo”, commenta Francesco Esposito. Una delle consuetudini della nuova gestione tecnica è mettersi in cerchio tutti insieme a centrocampo alla fine delle gare: “Cosa ci ha detto il mister? Lo facciamo sempre a fine partita, aiuta a fare gruppo. Per quanto concerne la partita di giovedì, speriamo di vincere contro la Sampierdarenese. Andremo la con il massimo della concentrazione, anzi dovremo compiere uno step in più”.

Nella vittoria per 7 a 0 contro la Vecchiaudace Campomorone è andato a segno anche Esposito. “Abbiamo iniziato bene la partita e siamo rimasti concentrati novanta minuti dominando la partita, come testimonia il risultato”, conclude il giocatore biancoblù.