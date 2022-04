Verde pubblico ad Albenga, Ciangherotti (FI): “Degrado alle porte del centro storico, l’amministrazione vive nel giurassico” 

Albenga. “Mentre il sindaco Tomatis resta con il naso all’insù ipnotizzato dagli sguardi dei dinosauri, i cittadini albenganesi hanno gli occhi ben piantati a terra e appena mettono piede fuori dalle mura del centro storico devono fare i conti con il degrado più assoluto”. Lo afferma il consigliere comunale albenganese Eraldo Ciangherotti.

Spiega l’esponente forzista: “Ormai lo sappiamo bene, la cura del verde non è una delle priorità di questa amministrazione comunale. Ma il sindaco quest’anno ha voluto stupirci. Infatti, insieme alla sua maggioranza, ci teneva così tanto a fare immergere i cittadini nell’atmosfera giurassica che ha pensato bene di rendere l’area alle porte del centro storico un bosco”.

“Ma gli effetti speciali della ‘bad company’ capitanata dal sindaco Tomatis non finiscono qui – aggiunge il consigliere forzista -. Basta farsi un giro a piedi in periferia o in alcune delle arterie principali che conducono verso il mare per rendersi conto dell’incapacità di questa amministrazione di prendersi cura del verde pubblico. A meno di due anni dalla fine del primo mandato, Tomatis può già ritirare il suo personalissimo Razzie Award per la peggiore interpretazione nel ruolo di sindaco di Albenga”.

Secondo Ciangherotti l’incuria del verde porterebbe solo conseguenze negative: “Le periferie e le aree limitrofe al centro storico rappresentano il nostro biglietto da visita – conclude -. Le immagini di degrado che emergono dalle foto che ogni giorno ricevo dai cittadini colpiscono pesantemente anche il commercio locale. Nessun turista tornerebbe a visitare una città sporca e poco curata. Se il sindaco Tomatis e l’assessore Passino amano così tanto l’atmosfera giurassica possono sempre fare un tentativo con l’auto del film ‘Ritorno al Futuro’. Se vogliono intraprendere questo viaggio, noi, proprio come molti cittadini di Albenga, di certo non li fermeremo”.