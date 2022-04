Vende bevande alcoliche a minorenni: sanzionato dalla polizia locale

Finale Ligure. Il titolare di un minimarket nel centro di Finale è stato sanzionato per avere venduto una bottiglia di liquore e una di birra a due ragazzi minorenni.

All’esercente sono stati notificati due verbali da 660 euro ciascuno e per lui si profila anche un periodo di chiusura per un tempo variabile da quindici giorni a tre mesi. Ulteriori verifiche sono in corso sull’esercizio commerciale, dove in un freezer sono stati trovati generi alimentari privi di etichettatura e in cattivo stato di conservazione.

In occasione di un servizio congiunto gli uomini del nucleo di Sicurezza Urbana, affiancati dai colleghi che si occupano di polizia commerciale, hanno operato sul territorio del Comune di Finale Ligure, con personale in divisa ed in borghese e con l’ausilio dell’unità cinofila.

Con l’approssimarsi delle vacanze pasquali e successivi week end di primavera, si intensificano i controlli della Polizia Locale in orari serali e notturni, finalizzati a garantire il rispetto delle regole di comportamento e a contenere gli effetti deviati della movida notturna.

Per dare massima efficacia alle attività le Polizie Locali di Finale Ligure e Loano, che da anni svolgono le funzioni in forma associata, e il Comando di Savona hanno deciso di estendere la gamma delle collaborazioni oltre il controllo sui mezzi TPL, protocollo operativo sul quale collaborano proficuamente da alcuni mesi.

Un bar di Finalmarina è stato chiuso dalla Prefettura di Savona per quindici giorni, dietro segnalazione della Polizia Locale, sempre per episodi legati alla somministrazione di alcolici a soggetti minori di età.