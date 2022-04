Varazze, violento scontro auto-scooter nella notte: un ferito in ospedale

Varazze. Incidente stradale, nella notte, a Varazze. Il sinistro, le cui cause sono in via di accertamento, è avvenuto intorno all’1, in via Cristoforo Colombo.

Stando a quanto riferito, a scontrarsi sono stati uno scooter, guidato da un uomo, ed un auto. Pare che la macchina stesse parcheggiando, quando è sopraggiunto il mezzo a due ruote e si è verificato l’impatto.

A causa del violento scontro, il guidatore dello scooter è stato sbalzato dalla sella e ha compiuto un volo di diversi metri, che si è concluso con una rovinosa caduta sull’asfalto.

Attimi di grande apprensione e immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, un’ambulanza della croce rossa di Varazze e l’automedica del 118. Nonostante il grande spavento, per fortuna le condizioni del ferito sono risultate meno gravi del previsto.

L’uomo è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona. A preoccupare, in particolare, una frattura ad una gamba.