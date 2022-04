Varazze, rubata la bandiera del Monumento ai Caduti del Mare

Varazze. La notte tra domenica 17 e lunedì 18 aprile 2022 (tra Pasqua e Pasquetta) a Varazze, ignoti hanno nuovamente rubato la bandiera posta sul pennone del Monumento ai Caduti del Mare, di viale Paolo Cappa, gestito dal locale Gruppo dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, come già avvenuto la notte tra sabato 28 e domenica 29 luglio 2018.

“Condanniamo l’atto vandalico compiuto nell’oscurità della notte e della propria coscienza, che amareggia non solo il Gruppo Anmi Varazze, intitolato al ‘S.T.V. medaglia d’argento Michelangelo Corosu’, ma tutta la comunità varazzina e conferma, ancora una volta, la necessità di mantenere sempre vivo il ricordo e la testimonianza di quanti sacrificarono la propria vita per la nostra libertà. Persone che con i loro valori hanno contribuito a fare la storia dell’Italia”, hanno affermato dalla segreteria di Ponente Varazzin.

“All’autore o autori del vile gesto, rivolgiamo un accorato appello: pentitevi e ravvedetevi. Una comunità per vivere in pace, sana e forte ha bisogno tutti, anche di te o di voi. La comunità ti o vi aspetta, anzi, aspetta tutti Voi che ci state leggendo, non è mai troppo tardi per inserirsi, collaborare, capire e comprendere il valore e il significato dei propri gesti”.

“Abbiamo voluto usare le stesse parole forti e chiare di 4 anni addietro: non dobbiamo e non possiamo accettare, senza prendere ferma posizione e attivamente impegnarci affinché simili ed indegni comportamenti non abbiano più a verificarsi. Al Gruppo Anni Varazze esprimiamo la nostra più sentita riconoscenza, vicinanza e un grande grazie per il loro costante impegno nel mantenere vive le nostre tradizioni, con varie iniziative spalmate nel corso dell’anno”, hanno concluso.