Varazze, lezione in mare con Capitan Morgan per la terza della scuola primaria di Casanova

Varazze. La classe terza della scuola primaria di Casanova, dell’istituto comprensivo di Varazze e Celle, avendo deciso di partecipare ad Eco-Schools, “il programma internazionale di certificazione per le scuole che intendono promuovere la sostenibilità attraverso l’educazione ambientale e la gestione ecologica dell’edificio scolastico”, ha ospitato in aula specifici e mirati laboratori didattici, tenuti dagli esperti della locale “Cooperativa Pesca Turismo Capitan Morgan” e dal professor Maurizio Wurtz di Artescienza, costituita nel 2001 da appassionati e grandi conoscitori del mare.

In questo contesto martedì mattina 5 aprile 2022 gli alunni della classe, accompagnati dallo loro insegnate Donatella Zibellini e suddivisi in più gruppi, parteciperanno ad una dimostrazione pratica, direttamente in mare, sull’imbarcazione di “Capitan Morgan”. I gruppi in attesa, naturalmente, non staranno in attesa nella darsena del porto turistico Marina di Varazze a “girarsi i pollici” ma, a turno: visiteranno il locale Museo del Mare, dove è stato esposto il cartellone a tema, da loro realizzato in occasione dei laboratori in classe; parteciperanno a lezioni su costruzioni navali di ieri e di oggi, flora e fauna marina tenute da Maestri d’Ascia ed esperti pescatori che bene conoscono, amano il mare e vogliono conservarlo al meglio per le nuove generazioni.

L’insegnante Donatella Zibellini e l’assessore ad ambiente ed istruzione Mariangela Calcagno ci hanno informati che, in data ancora da stabilire, gli alunni si recheranno a Cogoleto per visitare il laboratorio di Artescienza, dove il professor Maurizio Wurtz farà loro ammirare “disegni, foto naturalistiche di alta qualità e precisione scientifica nell’ambito degli organismi marini: pesci, cetacei, crostacei, foche e otarie e modelli tridimensionali di organismi marini.”