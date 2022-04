Varazze, futuro ancora incerto per Villa Cilea: “Il Ministero valuti acquisto e valorizzazione culturale”

Varazze. Il Consiglio ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 444, presentato da Alessandro Bozzano (Cambiamo con Toti presidente) e sottoscritto da tutto il gruppo, con cui si impegna la giunta affinché sensibilizzi il Ministero della Cultura (MiC), sulla necessità di provvedere con risorse proprie alla contrattazione preliminare e all’acquisto di Villa Cilea di Varazze.

L’obiettivo è quello di mantenerla a disposizione del patrimonio pubblico e all’utilizzo culturale, destinandola quindi all’uso più idoneo e confacente agli scopi di mantenimento della storia culturale e tradizionale della Liguria.

Nel documento si rileva che l’immobile è stato costruito nell’Ottocento in stile Liberty e che all’interno sono custoditi beni di pregio e che è stato recentemente censito tra i “Luoghi del Cuore” del Fai, il quale attraverso una giuria popolare lo ha annoverato tra i luoghi di particolare interesse che meritano attenzione e la preservazione..

Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha espresso parere favorevole al documento.

Risale all’ottobre scorso l’annuncio da parte della Siae di alienare la storica struttura, un tempo casa e studio del grande maestro Francesco Cilea, considerato tra i più grandi compositori del Novecento. L’immobile con annesso giardino e parco, costruito nell’Ottocento in stile Liberty e sviluppato su tre piani con grandi saloni affrescati da De Servi, per volontà del maestro venne lasciato in mortem alla Siae, affinché venisse destinato “a favorire l’incremento del patrimonio artistico della Nazione”.

All’interno sono quindi custoditi beni del patrimonio artistico di Cilea, con il mobilio e quanto altro, compresi alcuni manoscritti ed inediti, la scrivania personale e il pianoforte a coda su cui il maestro suonava, il tutto mantenuto nella stessa condizione in cui quest’ultimo lo aveva lasciato.