Varazze, eletto il nuovo direttivo dell’Associazione Pesca Sportiva della città

Varazze. L’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze ha rinnovato le cariche sociali per il biennio 2022/24. Il nuovo direttivo è così composto dal presidente Alberto Patrucco, dal vicepresidente Mauro Agostini, dal segretario Fiore Fiori, dal tesoriere Cesare Gavarone e dai consiglieri Angelo Biato, Piero Perata e Carlo Guasta.

L’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze è nata senza alcun scopo di lucro da un “gruppo di amici che amano il mare e la natura a tutto tondo”.

Il presidente rieletto, Alberto Patrucco, è soddisfatto di essere stato nuovamente scelto a rappresentare l’APSDV per altri due anni, ma, accantonato l’onore, anche un “pochino preoccupato per l’onere derivante dai molteplici impegni che la carica comporta, non ultimo quello di riuscire ad ottenere dall’amministrazione comunale un ormai indispensabile intervento di conservazione della biodiversità marina nel golfo varazzino, ormai fortemente compromessa dall’erosione e dall’inquinamento sempre più presente, consistente e pressante”.

Inoltre, affermano i membri: “L’associazione è da sempre impegnata sia direttamente nelle aule scolastiche che presso le proprie sedi, a promuovere tra le nuove generazioni la conoscenza della fauna e flora marina, nella certezza che la conoscenza farà loro capire che non è una gigantesca discarica e, contrariamente e quanto fino ad ora fatto, occorre rispettarlo e averne la massima cura: … lo dobbiamo a chi viene dopo di noi”.