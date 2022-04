Valloria e Villetta a Savona, le richieste al sindaco: “Più pulizia e più parcheggi”

Savona. Maggiore pulizia, più parcheggi, dissuasori in alcune vie, migliorare la mobilità. Sono le richieste dei residenti di Villetta e Valloria avanzate durante l’incontro nel convento dei capuccini con il sindaco e gli assessori.

E’ stata posta all’attenzione della giunta oltre alla scarsa pulizia della città (rifiuti per strada, deiezioni canine) e la sicurezza di alcune strade (la via che unisce via Turati con via Famagosta e via Bonifacio del Vasto).

Una neo residente nel quartiere sottolinea la bellezza di questa zona e si focalizza sulla pulizia: “I grandi progetti nascono dalle piccole attenzioni. Mancano i coperchi ai bidoni, aggiustarli sarebbe una piccola accortezza. Salita San Giacomo, uno dei punti panoramici della città, è ingombrata dai rifiuti“.

Preoccupa la raccolta porta a porta: “La raccolta con i cassonetti funzionava. Anche chi passava a svuotare i bidoni aveva notato una corretta raccolta differenziata”. Fa eco un altro residente: “Tra 5 anni ci troveremo a tornare di nuovo ai cassonetti”.

Anche in questa occasione il sindaco Russo spiega che la pulizia è legata alla situazione di crisi in cui trova Ata: “La città vive una condizione di degrado e vogliamo rilanciarla con ambizione. La svolta ci sarà con il nuovo sistema”. La raccolta porta a porta è una scelta ereditata dalla precedente amministrazione ma Russo spiega: “E’ un sistema che porta alla differenziata spinta. Rispetto alla situazione attuale dobbiamo fare passi verso questa direzione, perchè questo è il futuro”.

Tra gli interventi viene sottolineato “l’importanza di questi incontri e la necessità di confrontarsi” e “la mancanza di luoghi di aggregazione”. Uno dei componenti degli Amici del San Giacomo a questo proposito dice: “Per favorire questa necessità tra un mese circa sarà riaperto il parco del complesso”. Nel frattempo domani verranno installati i cartelli che danno indicazioni per raggiungere il San Giacomo dal centro città.

Quartieri che si sviluppano tra salite e discese e una tra le esigenze è un miglioramento della mobilità anche con l’abbattimento di alcune barriere architettoniche, e ascensori per favorire i collegamenti tra centro e quartiere. “Prevederemo dei parcheggi di cintura e rivedere le corse dei bus”, ha risposto il sindaco.