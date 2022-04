Vado, via alla campagna 2022 di “Spazio Solidale”: consegnati a 71 famiglie generi alimentari, colombe e uova pasquali

Vado Ligure. È iniziata oggi la campagna 2022 di “Spazio Solidale”, progetto di solidarietà sociale promosso dal Comune di Vado Ligure e finanziato esclusivamente da Vado Gateway, società che gestisce il Container Terminal di Vado Ligure.

Avviata nel 2017 con l’obiettivo di offrire un sostegno continuativo alle situazioni familiari bisognose residenti sul territorio vadese, l’iniziativa consiste nella distribuzione mensile di generi alimentari di prima necessità.

Questa mattina, presso lo Spazio Solidale di Vado Ligure in Via XI Febbraio, alla presenza del sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano, dell’assessore ai Servizi Sociali Mirella e dell’amministratore delegato Vado Gateway Paolo Cornetto, è avvenuta la prima distribuzione del bando 2022 destinata quest’anno a 71 nuclei familiari.

Oltre ai generi alimentari, ciascun nucleo familiare ha ricevuto per l’occasione una colomba pasquale e un uovo di Pasqua per i più piccoli in vista dell’imminente festività.

“Ringraziamo Vado Gateway che ogni anno rinnova il suo impegno sociale verso la nostra comunità attraverso i servizi resi da ‘Spazio Solidale’ – dichiara il sindaco Giuliano – Questo progetto di solidarietà urbana resta infatti l’esempio concreto e duraturo di come si possa perseguire il benessere della collettività anche attraverso lo sviluppo di attività produttive sul territorio capaci di integrarsi e adoperarsi nel contrasto alla povertà, non solo favorendo nuove occasioni occupazionali, ma fornendo un sostegno concreto e tangibile alle famiglie più fragili”.

“Siamo particolarmente felici di sostenere anche quest’anno Spazio Solidale, importante iniziativa solidale a favore delle famiglie fragili vadesi promossa dal Comune di Vado Ligure – afferma l’ad Cornetto – Il nostro impegno sul progetto prosegue ininterrottamente fin dal 2017, anno della sua nascita, ed è nostra intenzione continuare a sostenere questa lodevole iniziativa che porta un aiuto concreto a numerose famiglie del nostro territorio bisognose di un supporto”.

“Come Vado Gateway – conclude Cornetto – siamo da sempre vicini alle esigenze della comunità locale perché riteniamo che tra i compiti di un’azienda non possa mancare un’attenzione concreta al sociale e, più in generale, ai territori che la ospitano. I numerosi progetti che abbiamo sostenuto negli anni sono la dimostrazione tangibile del nostro essere impresa socialmente responsabile”.