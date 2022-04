Vado, Luca Tarabotto: “Un po’ più di nervosismo c’è, ma dobbiamo essere orgogliosi del nostro lavoro”

La stagione del Vado è stata molto positiva rispetto alle ultime due annate. Tuttavia, i trentanove punti conquistati fino a questo momento non consentono di dormire sonni tranquilli.

Il campionato di Serie D si sta rivelando molto ostico, visto che anche le squadre che occupano i bassifondi riescono a muovere la classifica e a non “far scappare” quelle davanti. Per questo, il buon bottino ottenuto non mette al riparo il Vado dai play out, che distano appena quattro punti.

Il direttore sportivo Luca Tarabotto non nasconde che la situazione è più tesa rispetto a qualche tempo fa ma sottolinea il grande lavoro fatto da se stesso e da tutto lo staff e crede fermamente che la squadra riesca a chiudere nel migliore dei modi una stagione nella quale, fino ad adesso, la sorte non è stata delle migliori visto il gran numero di infortuni.