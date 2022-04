Vaccini Covid a Varazze, Pierfederici: “Richiami saltati ma una o due sessioni prima dell’estate”

Varazze. Tanti casi di positivi nelle prime settimane dell’anno nuovo e tante dosi di richiamo saltate. Per questo le vaccinazioni al Palazzetto dello Sport sono state sospese per il mese di marzo e, probabilmente anche per quello di aprile, ma, al momento ancora non è stato deciso.

Potrebbe esserci un open day verso la fine del mese e sicuramente a maggio, proprio per provvedere alle dosi che non sono state somministrate in conseguenza dei casi di positività a gennaio. Ricordiamo che lo scorso diciotto febbraio era stato raggiunto il record di oltre diecimila vaccini inoculati al Palazzetto dello Sport.

“Dovremmo riprendere l’attività con una sessione prima del periodo estivo – spiega a IVG il sindaco Luigi Pierfederici – poi valuteremo il da farsi, naturalmente a seconda dì quelli che saranno i dettami normativi per capire se cambierà qualcosa o no”.

Al momento le vaccinazioni agli ucraini fuggiti dalla guerra e giunti nella nostra provincia vengono eseguite a Savona ma, se ci fosse necessità, Varazze è disposta a dare una mano.

“Le vaccinazioni sono seguite in maniera molto attenta dalla Prefettura e dalla Questura dì Savona – sottolinea il primo cittadino – e avvengono al Palacrociere. Ho dato comunque già disponibilità, in caso fosse necessario, di utilizzare il nostro hub vaccinale”.