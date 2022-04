Vaccinazione Covid, aperto anche martedì 19 aprile il Palacrociere di Savona

Savona. L’hub vaccinale del Palacrociere di Savona martedì 19 aprile sarà aperto dalle ore 14 alle 17.30 in modalità “Open”, ovvero senza prenotazione.

Dalle 13.30 alle 18.10 per chi ha, invece, fissato un appuntamento.

Può accedere alla vaccinazione la popolazione over 12 in caso di scadenza del green pass nei 7 giorni successivi, e per la dose “booster” gli “esercenti professioni sanitarie” che lavorano nelle strutture sociosanitarie e socio assistenziali (pubbliche e private), nelle farmacie, parafarmacie e studi professionali della Liguria, gli operatori scolastici, le forze dell’ordine e i volontari della salute (ad esempio, pubbliche assistenze, croci, associazioni).