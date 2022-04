Unire la Liguria a Piemonte e Valle d’Aosta, De Vecchi approva: “Tanti vantaggi, facciamo come i francesi”

Carcare. Creare una macro regione unendo Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Il sindaco di Carcare Christian De Vecchi è d’accordo con Oscar Farinetti, fondatore di Eataly e scrittore, che ieri ha lanciato la proposta sottolineando come la “fusione” possa avere dei grandi vantaggi dal punto di vista economico e turistico. Il primo cittadino non solo approva l’idea, ma coglie l’intuizione ribaltandola sul piano amministrativo: secondo lui infatti porterebbe ad una semplificazione burocratica e funzionale del territorio.

“Quello che dice Farinetti è giusto ed è un importante segnale che ci dice che è ora di modificare amministrativamente il nostro territorio – commenta De Vecchi – La politica deve recepire questo genere di messaggi e trasformali in realtà. Dobbiamo pensare ad una riforma del titolo V della Costituzione e puntare sui macro regionalismi. Si tratta di una soluzione importante per l’Italia che potrebbe dimezzare le proprie regioni da 20 a 10 e ottenere così un risparmio e una semplificazione evidenti. Proprio come ha fatto la Francia”.

È quello dei nostri cugini d’oltralpe, secondo il sindaco valbormidese, il modello da seguire o comunque da cui prendere spunto. “Qualche anno fa la Francia si è mossa proprio in questa direzione, dimezzando le proprie regioni e creando delle unità di circoscrizione, ovvero degli organismi che fanno a capo solo a 15 Comuni. E il tutto è stato studiato basandosi sull’orografia dei vari territori”.

In sintesi, rimarrebbero i Comuni che dovrebbero, però, fare riferimento ad una sorta di Provincia ridotta. Ci sarebbe poi un unico organismo ad amministrare la macro regione e ad occuparsi quindi di tutti i servizi pubblici. “Pensate al risparmio che ne deriverebbe se al posto di tre presidenti e giunte di Regione ce ne fosse solo una – dice De Vecchi – ma non solo, pensate a quanto si semplificherebbero la burocrazia e la gestione dei servizi pubblici e delle infrastrutture. Mi riferisco ai rifiuti, alle discariche, agli acquedotti, al trasporto pubblico e alla sanità: in questo modo la Regione non dovrebbe più pagare le prestazioni sanitarie alle altre Asl che offrono il servizio ai liguri che hanno scelto di farsi curare altrove e si potrebbe avere un unico bilancio economico”.

Altro punto importante la viabilità, il sindaco riporta l’esempio di un progetto su cui si discute da tempo: l’Albenga-Carcare-Pedrosa. “Se ci fosse una sola Regione che deve seguire la pratica, la potremmo ottenere più velocemente – spiega – Ci sarebbe poi anche la possibilità di realizzare e potenziare altri collegamenti, come quello tra Cairo e l’albese passando per il Carretto, una via che permetterebbe di avvicinare le imprese delle due zone”.

“In questo modo – prosegue – si riuscirebbe a gestire in maniera più semplificata ed economicamente vantaggiosa tutte le scelte del nord ovest italiano: portualità, retroportualità e tutte le vie di comunicazione tra il mare e l’entroterra padano senza avere confini amministrativi che non servono.”.

Il tutto, dunque, in una logica fondata sulla continuità territoriale e infrastrutturale, oltre che sui dati storici. “La macro regione esisteva già con il Regno di Sardegna, che univa Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta e questo ha permesso ai Savoia di estendersi al resto del Paese, arrivando così all’unità dell’Italia. È quindi un elemento storico che avevamo già a metà 800”.

“È una riforma a cui l’Italia deve guardare, pensare e traguardare – conclude De Vecchi – Sarebbe un modo nuovo di pensare, in grado di portare vantaggi sotto tutti i punti di vista”.