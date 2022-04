Under 19 femminile, l’Amatori Savona chiude il campionato con una vittoria

Vado Ligure. Chiusura in bellezza per le ragazze biancorosse che salutano il campionato Under 19 con una bella vittoria contro le genovesi dell’Ardita Juventus col risultato di 60 a 46.

Inizio a rilento per le ragazze capitanate da Pitzalis che partono con il freno a mano tirato in attacco, ma grazie ad una difesa più attenta del solito riescono a chiudere il primo periodo in vantaggio di 5 lunghezze sul 14-9.

Nel secondo periodo le biancorosse continuano a giocare di squadra sia difensivamente che offensivamente, ed è proprio in attacco la novità, dove si riesce a trovare la via del canestro con meno difficoltà sia grazie ai contropiedi, sia alla maggior precisione dalla lunga distanza.

Secondo tempo che rispecchia il secondo periodo, con le ragazze locali che non mollano la presa, anzi alzano l’intensità piazzando un break che verrà mantenuto fino alla sirena finale con il tabellone che recita 60-46.

Campionato Under 19 terminato per le pappagalline, che nonostante qualche difficoltà ben hanno figurato in una competizione affrontata con moltissime giocatrici sottoleva di uno o due anni. La classifica vede l’APS al quinto posto finale con 7 vittorie e 9 sconfitte.

Menzione d’onore per le pappagalline “senior” Pitzalis e Guidetti: la sirena di questa partita ha decretato la loro maturità avendo compiuto tutto il percorso delle giovanili.