Under 19 Eccellenza, quarto posto per l’Azimut Vado: al via le finali playoff

Vado Ligure. Grande impresa degli Under 19 Eccellenza della Pallacanestro Vado che, nell’ultima e decisiva giornata di recupero del campionato, pur con i tanti acciacchi, espugnano il difficilissimo campo di Tortona e, in virtù della sconfitta di Biella a Borgomanero contro College, si qualificano incredibilmente per le finali del girone piemontese, che determineranno chi si qualificherà per gli spareggi che daranno accesso alle finali nazionali.

A Tortona la montagna da scalare sembra altissima, le premesse non sono favorevoli: la squadra piemontese viene da sette vittorie consecutive, con scalpi eccellenti, ha un roster con talento e soprattutto tanta fisicità con chili e centimetri, quello che manca ai pappagallini. Dal canto suo Vado si presenta senza il solito Rebasti, con Siby che stringe i denti giocando sull’infortunio, così come Bontempi e Squeri a mezzo servizio.

Nei primissimi minuti Vado conquista il suo primo vantaggio della partita, concentrandosi sul non concedere ricezioni dentro l’area ai più prestanti avversari. In attacco però le percentuali scadenti e il ritmo basso non aiutano i pappagallini. Il primo quarto termina con un nulla di fatto, 15 pari, partita ruvida e brutta.

Nel secondo quarto i liguri continuano a giocare sotto ritmo in attacco, rendendo vita facile alla fisicità avversaria. Le palle perse regalano il primo parziale della squadra di casa, che si allarga fino a raggiungere i 14 punti. La difesa sugli esterni tortonesi è troppo passiva, se Vado non trova più energia e aggressività la partita sembra non poter avere storia.

Al riposo lungo i pappagallini sono sotto 35 a 23, malconci e con poca energia. La posta in palio però è tanta, ci si gioca la stagione, gli acciacchi devono lasciare spazio al carattere che non è mai mancato a questo gruppo se si vuole tentare la rimonta.

Al rientro in campo le facce sono subito diverse, la reazione è immediata e i pappagallini producono subito un parziale di sette a zero che riapre il match. La difesa si fa più attenta e sale di intensità, Squeri lascia da parte i problemi al ginocchio ed è preziosissimo aggredendo tutti i palleggiatori sulle uscite e sui pick and roll. Però le batterie non sono sufficienti a tenere la stessa intensità anche nella metà campo offensiva e questo impedisce la rimonta completa: i punti concessi sono solo sei nel quarto che termina 41 a 37.

Il grande sforzo prodotto si fa sentire, l’essere rientrati a soli due possessi di distanza permette allo staff di ordinare la difesa a zona per risparmiare qualche energia fisica da usare in attacco e mettere sabbia negli ingranaggi della squadra piemontese. La mossa produce gli effetti sperati, la zona di Vado è attenta ed efficace, produce recuperi e contropiedi che ribaltano inerzia e risultato.

L’entusiasmo regala nuove energie ai pappagallini che ora sono intensi anche in attacco, trovando fiducia e buoni tiri. Derthona cerca di frenare l’emorragia chiamando a sua volta la difesa a zona, per qualche minuto le squadre rispondono punto su punto, errore su errore, con i liguri sempre in vantaggio di quattro o cinque lunghezze massimo. Ormai però i pappagallini non hanno nessuna intenzione di mollare la partita, andandosi a prendere i canestri necessari per mettere in sicurezza il risultato, un inaspettato e bellissimo 50 a 61 finale, conquistato grazie al carattere di un gruppo che ha sempre dimostrato di crederci e non mollare mai, anche nei momenti più difficili.

Il post-partita è più teso del match stesso, bisogna infatti attendere il risultato di College – Biella, iniziata mezz’ora dopo, per conoscere il destino, basterà questa grande vittoria? Nel parcheggio si segue in streaming un incontro che sembra non finire mai, facendo il tifo per College, fino al fischio finale che da la certezza di una grande impresa, saranno finali!

Per come si è evoluta la stagione sembra che questo sia un ottimo risultato, possibile, dopo essere stati a lungo nelle prime quattro. Ma è bene per una volta ricordarsi da dove si è partiti a settembre, con tanti interrogativi sulle potenzialità della squadra, con una sonora sconfitta alla prima giornata che sembrava dare credito agli interrogativi, trasformati poi in una scalata fatta di ottime prestazioni fino alla pausa di dicembre, per poi ripartire per una seconda parte di stagione complicata, viziata dal Covid e dagli infortuni. L’epilogo è meritato e frutto del carattere di questo gruppo che ha sempre saputo rialzarsi da qualsiasi difficoltà.

Ora testa alla semifinale, durissima, contro la corazzata College, con la speranza di svuotare l’infermeria, ricordandosi che per sognare le finali nazionali bisogna provare ad arrivare nelle prime tre. Quello che è stato fatto è già un’impresa ma ora deve diventare un bel ricordo, se l’appetito vien mangiando è lecito essere ambiziosi e continuare a sognare altre imprese.

La partita si giocherà stasera, martedì 12 aprile alle ore 21, a Borgomanero.

Il tabellino:

Derthona Basket – Azimut Pallacanestro Vado 50-61

(Parziali: 15-15; 35-23; 41-37)

Derthona Basket: Marangon 12, M. Lisini 3, P. Lisini 5, Jokanovic, Mladinovic, Zonca, Rota 4, Biagini 4, Armanino 3, Pezzulla 19. All. Ansaloni.

Azimut Pallacanestro Vado: Seslija ne, Bertolotti 6, L. Tridondani 16, Fantino 2, Squeri 2, Migone 2, Da Corte, D. Tridondani 7, Bontempi 10, Giannone 12, Genta, Siby 4. All. Imarisio, Saltarelli