Under 17 Eccellenza, l’Azimut Vado lotta ma cade a Moncalieri

Moncalieri. Va alla NoviPiùCampus l’importante sfida giocata a Moncalieri per il campionato Under 17 Eccellenza, ma l’Azimut Vado esce dal campo a testa alta malgrado la sconfitta.

Si parte subito a grandi ritmi con il Campus che accumula vantaggio, subisce il ritorno di Vado, ma riprende la testa a fine periodo (20-18).

Vado affronta per la prima volta tanti minuti di zona e in particolare zona dispari, ma è brava a non fermarsi e riesce a ritornare avanti a metà gara (40-38).

Malgrado le polvere bagnate dall’arco (1/17 alla fine), i biancorossi tengono testa agli ispirati padroni di casa che invece finiranno con un rimarchevole 40% da 3 (13/32) sfruttando al meglio i canestri amici. All’ultima pausa il team ligure è ancora avanti ma la spia della riserva è rosso fuoco.

Il Campus sale ancora di energia e quando prende un po’ di vantaggio Vado inizia a sentire tutta la fatica. A pochi minuti dalla fine prova ancora a difendere la differenza canestri ma la squadra di casa non sbaglia più e il 28-8 con cui chiude la partita misura la differenza di energie disponibili nell’ultimo periodo.

Vado è ancora padrona del proprio destino ma dovrà sfruttare la pausa festiva per recuperare al meglio e cercare di portare a casa le prossime tre partite.

Il tabellino della partita valevole per la 9ª giornata del girone Top:

Novipiù Campus Piemonte – Azimut Pallacanestro Vado 83-64

(Parziali: 20-18; 38-40; 55-56)

Novipiù Campus Piemonte: Makke 18, Girardo, Puccio 7, Lunardi 12, Bollito 15, Buscarino, Vignoli 5, Minasi 11, Moretti 6, Amadu 9, Mensio, Fea ne. All. Mosso. Ass. Agnelli.

Azimut Pallacanestro Vado: Rondinini ne, Bianchi ne, Mozzati ne, Pellegrino 2, Scarsi 1, Tridondani 15, Migone 11, Serafini 7, Siby 26, Seslija 2. All. Prati. Ass. La Rocca.

Arbitri: D’Errico (Grugliasco) e Valetti (Bruino).

La classifica: College Borgomanero 14, Derthona 14, Pallacanestro Vado 14, Campus Piemonte 12, TNA San Mauro 10, Biella Next 4, Crocetta 2, Basket Torino 0.