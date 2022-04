Savona. Al PalaPagnini di Savona va in scena il derby ligure di Serie A2. L’Amatori Savona arriva da una entusiasmante vittoria interna contro Umbertide ed è alla ricerca di punti per evitare la zona playout, la Cestistica Spezzina invece è stabilmente la seconda forza del campionato. Squadra di casa ancora orfana di Paleari, Tyutyundzhieva, Ceccardi e Poletti.

Nei primi minuti Savona soffre gli acuti offensivi spezzini, effettuati con grande velocità e determinazione. In attacco il pallone gira con lentezza e spesso le biancorosse si affidano ad iniziative personali che non producono i risultati desiderati.

A metà del primo quarto Spezia ha già 8 punti di vantaggio e nemmeno il time-out di coach Dagliano sortisce effetto: Colognesi, per Spezia, continua a mettere a segno punti e prendere rimbalzi con grande facilità.

La tripla di Sansalone e il canestro di Dagliano dimostrano però che Savona non ha intenzione di arrendersi. Stoickova e N’Guessan spengono in parte l’entusiasmo ritrovato dalle savonesi che calano anche a livello difensivo. Il primo quarto finisce 13-28.

Nel secondo parziale Savona ha un’altra faccia: tripla di Nezaj, canestro in step-back di Salvestrini e canestro dalla media di Leonardini significano meno 10 e partita virtualmente riaperta. Sale anche l’intensità difensiva dell’Amatori piazzata a zona, che va in difficoltà solo sui tiri dal pitturato di Spezia.

Le immagini del derby ligure di Serie A2: Amatori Pallacanestro Savona vs Cestistica Spezzina

La tripla di Sansalone e il contropiede di Salvestrini fanno pensare all’avvio della rimonta definitiva, ma le troppe palle perse, l’aggressività di Colognesi e le triple di Stoickova riportano Cestistica Spezzina sul più 17. Ultimi minuti prima dell’intervallo senza particolari sussulti e si va al riposo sul 31-50.

Rientra bene Savona dagli spogliatoi: subito a bersaglio Sansalone e Nezaj. Ma sono tra i pochi acuti delle Biancorosse che faticano sempre di più a contenere le spezzine che ormai giocano sulle ali dell’entusiasmo e con i canestri di Pini, Stoichkova e Guzzoni si portano sul più 27 a metà terzo quarto.

Negli ultimi minuti Spezia si rilassa un po’ troppo e concede tre contropiedi ed un mini parziale di 6-0 all’Amatori Savona. Terzo periodo che termina sul punteggio di 48-70.

Ultimi dieci minuti con poco da dire: la Cestistica in difesa non molla un centimetro nonostante il vantaggio messo da parte e nelle poche occasioni concesse Savona non trova praticamente mai il fondo del secchiello. Da segnalare l’esordio in Serie A2 della classe 2006 Ester Ghigliotto. Risultato finale 58-80.

Rematch tra le due squadre domenica 17 aprile, alle ore 18.00, con l’Amatori Savona ospite della Cestistica Spezzina.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 12ª giornata del girone Sud:

Amatori Pallacanestro Savona – Cestistica Spezzina 58-80

(Parziali: 13-28, 18-22, 17-20, 10-10)

Amatori Pallacanestro Savona: Ceccardi ne, Nezaj 13, Gorini, Salvestrini 10, Ghigliotto, Dagliano 7, Sansalone 12, Picasso 4, Paleari ne, Leonardini 7, Zanetti 5. All Dagliano. Ass. Cacace, Faranna.

Cestistica Spezzina: Colognesi 16, Stoichkova 12, Templari ne, Zolfanelli 9, Serpellini, Castellani 13, Pini 11, N’Guessan 10, Meriggi, Guzzoni 6, Guerrieri 3, Amadei. All Corsolini. Ass. Zampieri, Sturlese.

Arbitri: Giovagnini e Barra (Torino).