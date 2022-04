Una giornata per pulire il Sansobbia dalla plastica: nasce una petizione nelle due Albisole

Albissola Marina/Albisola Superiore. “La foce del Torrente Sansobbia è un’area umida con tante specie di uccelli che abitano, passano e nidificano. Di recente alle specie solite si è aggiunto un cigno variegato con il suo piccolo. Ma questo quadro di poetica maternità è sommerso da plastica grande e piccola”. Da questa realtà è così nata una petizione per organizzare una giornata dedicata alla pulizia del torrente che unisce le due Albisole.

“Insegnare ai bambini come si fa a ripulire dalle micro e macro plastiche i nostri luoghi più belli è un atto d’educazione ambientale impareggiabile e gioioso, se lo si presenta come una gita all’aria aperta famigliare, inconsueta e stimolata dall’amore per la natura” recita ancora l’invito rivolto a tutta la cittadinanza e non solo, a chiunque voglia partecipare attivamente alla tutela del luogo.

Il think tank Civicness Italia attraverso la sue sezioni territoriali di Civicness Albissola Marina e Civicness Albisola Superiore chiede così ai loro Comuni di lanciare, organizzare e coordinare una giornata di educazione ambientale operativa per la ripulitura della foce dell’alveo del Torrente Sansobbia.