Una colonnina per la ricarica gratuita di biciclette elettriche: da oggi in piazza Lam ad Albissola

Albissola Marina. Ricarica gratuita per biciclette elettriche, telefoni e tablet. Da oggi, in piazza Wifredo Lam, grazie all’installazione della prima delle due rastrelliere in acciaio inox destinate alla ricarica di bici ed apparati elettrici.

“Un valore aggiunto, disponibile per tutti e un passo avanti per la mobilità sostenibile e per il turismo, per promuovere l’outdoor. Un’opportunità in più per cittadini e visitatori. Non a caso è collocato vicino al nostro ufficio del turismo”. È orgoglioso di questa nuova opportunità per Albissola il primo cittadino Gianluca Nasuti.

“Questo è solo l’inizio di un processo, il primo passo verso il più ampio progetto di mobilità sostenibile così caro al nostro Comune” spiega Roberto Bragantini, consigliere delegato per gli sport outdoor. “Una collaborazione importante con Etraction che ha mappato tutto il territorio che viene percorso dagli appassionati”.

Anche ad Albissola Marina, dopo Celle Ligure dove a dicembre è stata posizionata la colonnina lungo la passeggiata a mare, la struttura realizzata in inox. “Un nuovo punto di ricarica gratis e – spiega Francesco Beltrami, titolare di Etraction – tra un anno si potrà sapere anche la qualità dell’aria grazie al tessuto che trattiene le particelle inquinanti”. Tempo di ricarica per la bici elettrica dalle due alle tre ore. Occorre avere il proprio caricabatterie.