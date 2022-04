Albenga. Un Tyrannosaurus Rex fa capolino di fronte al Comune, trasformando idealmente la Città delle Torri in “Jurassic Park“. È questo quello che hanno pensato decine di curiosi che questa mattina si sono trovati di fronte l’enorme dinosauro, proprio nella piazza antistante il municipio.

E così, la sorpresa è stata svelata in anticipo: si tratta, infatti, di uno dei numerosi allestimenti che animeranno il centro storico per “Fior d’Albenga”, manifestazione principe della primavera ingauna, pronta a tornare in questo 2022 in forma completa, dopo due anni difficili, in forma ridotta, a causa della pandemia.

“Doveva essere una sorpresa, che speravamo passasse inosservata, ma effettivamente era difficile non notare un dinosauro di otto metri di lunghezza, – ha esordito con il sorriso il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis. – Ringrazio il vicesindaco Alberto Passino e l’assessore Marta Gaia, che hanno avuto un’idea bellissima e sono riusciti a realizzarla”.

“L’aiuola di Fior d’Albenga allestita di fronte al Comune, infatti, sarà a tema Jurassic Park, ma non sarà l’unica pellicola che impreziosirà l’edizione 2022 dell’evento, tutta incentrata sui film ed il grande cinema“, ha concluso il primo cittadino.

Proprio domani mattina, in municipio, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione di “Fior d’Albenga”. Ma la prima anticipazione certo fa molto ben sperare.