Ulula il lupo, spiaggiato il delfino: il Savona paga i flop negli scontri diretti

Genova. Il portiere della Sampierdarenese Lo Vecchio è insuperabile su Vittori di testa a pochi passi e in un altro paio di occasioni. Castagna lo supera ma Gallo salva sulla linea. All’ottantacinquesimo, invece, l’altro estremo difensore, Rinaldi, non blocca un pallone lento e centrale mandando in estasi i “lupi” della Sampierdarenese. Poi, il bis, con Chiarabini, che aggiunge solo ulteriori bollicine a una festa che già impazza.

L’episodio sfortunato ha deciso la partita. Ma il campionato, che con ogni probabilità sfumerà se Morani e compagni batteranno il primo maggio il Fegino ultimo della classe, è stato perso ben prima. Nel corso di tutta la stagione, il Savona ha vinto soltanto uno scontro diretto contando le sfide con le prime della classe. Lo aveva fatto con il San Cipriano a inizio stagione, quando i genovesi erano ancora in fase di rodaggio.

Lo score parla chiaro: vittoria e sconfitta con il San Cipriano, due pareggi con la Campese, due sconfitte con la Sampierdarenese. Il tutto condito dallo scivolone con il Pontedecimo. Il Savona ha comunque totalizzato molti punti, potrebbe arrivare a 56, ma una squadra formata da interpreti abituati ai palcoscenici della Promozione e dell’Eccellenza non può recriminare per avere trovato sulla propria strada una squadra forte come la Sampierdarenese, ricca di qualità e ben disposta in campo ma sulla carta meno attrezzata.

Ieri, senza mettere in discussione l’impegno di nessuno e giusto per rendere l’idea, al netto di acciacchi e infortuni, Podestà aveva a disposizione in panchina giocatori del calibro di Gallotti e Stefanzl e Macagno. Tutti e tre entrati nella ripresa al posto di Castagna, Di Roccia e Grandoni. Quest’ultimo ha giocato una prima parte di stagione da protagonista in Eccellenza nella Cairese e, insieme a lui nella mediana, ha agito Carro Gainza, punto di forza, fino a dicembre, della Veloce in Promozione. I risultati negativi sono arrivati anche in Coppa Liguria, con la squadra eliminata dal Pontelungo. Unico acuto, l’eliminazione in coppa della Carcarese, che però ha vinto a mani basse il proprio campionato, facendo il vuoto anche rispetto al Pontelungo.

David Balleri, un passato da professionista in Serie A, e Maurizio Podestà, allenatore vincente con trascorsi su panchine prestigiose, non sono di certe due tecnici improvvisati. Tuttavia, il “mal di scontri diretti” ha caratterizzato entrambe le gestioni. Ma se i giocatori si possono rimproverare qualcosa, così come ha fatto il presidente, è normale che se una squadra con così tanti bravi solisti non suona uno spartito comune e ben riconoscibile qualche errore è stato commesso anche da chi ha il compito di amalgamare il tutto.

Sarebbe ingeneroso per gli avversari e superficiale dire che ieri è stata solo la sfortuna a bloccare il Savona. C’è stata anche quella, ma la Sampierdarenese si è fatta preferire nel complesso. I genovesi hanno iniziato subito forte, colpendo il palo con Poggioli. Nella seconda metà del primo tempo, si è visto un Savona padrone del gioco, che ha creato numerose palle goal e, come detto in precedenza, solo uno strepitoso Lo Vecchio ha impedito agli striscioni di esultare. Nella ripresa, però, se si esclude un cross di Stefanzl stampatosi sulla traversa e un’azione di Castagna, non si sono registrate grosse chance per il Savona.

Nel complesso, il Savona ha fatto meglio per una mezzoretta scarsa, il resto della gara, che comprende in pratica tutta la ripresa, è stato appannaggio della Sampierdarenese, che ha in fin dei conti meritato il successo, anche tenuto conto dei valori sulla già citata carta, che però non scende in campo. Il Savona rimane con l’amaro in bocca perché ha fatto vedere che cosa sa fare ma lo ha fatto per troppo poco tempo.