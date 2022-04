Ucraina, il ministro Orlando: “Alcuni Paesi Ue più colpiti di altri dalle sanzioni”

Liguria. “L’Europa quando pensa a nuove sanzioni alla Russia o a mantenere quelle in atto dovrebbe occuparsi anche che i Paesi sono colpiti in modo disuguale. Ci sono Paesi manifatturieri che pagano un prezzo più alto perciò andrebbero mutualizzati gli effetti che si vengono a determinare”.

Lo chiede il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in visita a Genova a margine di un incontro pubblico.

“E’ una condizione essenziale per mantenere la coesione sociale davanti alla sfida che abbiamo di fronte – sottolinea il ministro del Governo italiano -. Oltre ai proclami serve un’iniziativa in Europa, rischiamo che ai proclami e ai tweet non seguano delle politiche in grado di mantenere la posizione”. “Continuare a dire che si fanno delle sanzioni alla Russia e poi non metterle in atto è un modo inefficace di esercitare una deterrenza, ero molto entusiasta di come l’Europa ha risposto all’indomani dell’invasione russa, lo sono meno di come sta proseguendo l’iniziativa” commenta Orlando.

In caso di stop al gas russo “per il momento stanno funzionando gli ammortizzatori sociali che avevamo predisposto con la riforma, ci sono tutte le condizioni per ricorrere agli strumenti ordinari, se non fossero sufficienti rifletteremo su altri possibili nuovi strumenti”.

“Nella riforma abbiamo previsto la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali quando si ha una mancanza di materie prime e si può ricorrere alla cassa integrazione quando si crea un intervento di upgrade rispetto all’ approvvigionamento energetico”, ricorda Orlando.

“Il lavoro non è stato dimenticato in questi anni, le scelte fatte sono state finalizzate a conservare la capacità produttiva, l’Europa e l’Italia al covid hanno dato una risposta diversa difendendo i posti lavoro e facendo la riforma degli ammortizzatori sociali, ma ora tutto questo non basta più. Lo shock della guerra è più grave perché asimmetrico, colpisce alcune parti dell’economia più di altre, crea nuove sperequazioni e nuove disuguaglianze, dobbiamo trovare rapidamente nuovi strumenti“, sottolinea