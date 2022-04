Ucraina, donazione della Lega di Borghetto a Unicef: “Celebriamo Pasqua con un concreto gesto di fratellanza tra le persone”

Borghetto Santo Spirito. La sezione della Lega di Borghetto Santo Spirito e della Val Varatella ha deciso di effettuare una donazione a favore dell’Unicef nell’ambito della “mobilitazione” per portare sostegno e aiuto ai bambini ucraini.

“Anche quest’anno la sezione Borghetto/Val Varatella della Lega Salvini Premier, sempre disponibile ed attenta ai bisogni del proprio territorio (vedasi l’ultima ‘Colletta Alimentare’ del Natale 2021), ha inteso celebrare la Santa Pasqua con gesti concreti e spirito di fratellanza fra le persone – spiega il referente territoriale Paolo Erre – Il primo pensiero degli iscritti è andato subito alla terribile emergenza umanitaria che vede quotidianamente coinvolto il popolo ucraino ed in particolare i bambini vittime di tale violenza. Per dimostrare vicinanza a questa immane tragedia, qual è sempre una guerra, la sezione ha deciso per una donazione a favore dell’Unicef per la ‘Emergenza Bambini dell’Ucraina’ con la speranza di confortare e sostenere i minori in movimento, i bambini non accompagnati e il ricongiungimento familiare”.

Lo scorso 16 marzo Paolo Erre, che ricopre anche l’incarico di consigliere comunale di maggioranza, aveva già presentato al consiglio comunale un documento che impegnava “il sindaco e la giunta a manifestare a nome dell’intero consiglio una ferma condanna per l’aggressione militare in atto in Ucraina e solidarietà e vicinanza alla popolazione colpita”. Il documento era stato approvato all’unanimità.

Ma le iniziative sociali della Lega borghettina non terminano qui: “Come ulteriore manifestazione di vicinanza al territorio, la sezione ha donato varie colombe pasquali all’istituto medico pedagogico di Borghetto, confidando di aver regalato ai numerosi ospiti della struttura un piacevole momento di socialità”.