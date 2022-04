Varazze. Giornata d’oro per il Twirling Luna Rossa. Domenica 3 aprile la società varazzina ha partecipato a Bra, in provincia di Cuneo, all’incontro interregionale del settore propaganda per le regioni Piemonte e Liguria.

La gara, dedicata al settore propaganda Joy Twirl e Show Twirl, assente, da ben due anni, dal panorama delle competizioni. Il team Luna Rossa ha partecipato con ben dodici bambine e bambini.

Eccellenti i risultati ottenuti. Cristina ha conquistato la medaglia d’oro nell’individuale Preagonismo (6/7 anni). Medaglia d’oro per Elena e Aurora nell’individuale Cadetti 1. Nel duo Junior primo posto per Elisa ed Emma. Primo gradino del podio per il team Cadette, formato da Matilde, Irene, Azzurra, Laura e Laura.

Nel due Cadetti, seconda posizione per Emma e Bruno, per Matilde e Gloria, per Elena e Aurora, per Azzurra e Irene.

“Abbiamo inaugurato il nuovo metodo del settore propaganda alla grandissima! Super fieri di voi!” è il commento dei dirigenti della società varazzina.