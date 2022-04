Vivere Verezzi, insieme ai verezzini, ai commercianti e agli amici dell’associazione, presenta l’edizione 2022 di “Verezzi in Fiore”, dal 23 aprile all’8 maggio, con il patrocinio del comune di Borgio Verezzi, della Regione Liguria ed evento partner di Euroflora 2022.

Come ogni anno, la manifestazione è l’occasione per esplorare le vie e le piazze delle nostre borgate ricche di fiori e profumi, che con i loro colori vi accompagneranno alla scoperta degli angoli più suggestivi di uno dei borghi più belli d’Italia.

Tutti i giorni i visitatori di Verezzi potranno ammirare la mostra all’aperto “Padelle en plein air” lungo Via Roma, a cura di Ennio Godani e dei suoi allievi di UNITRE e partecipare al contest fotografico “Verezzi in Click” per le vie del borgo.

Il 23 aprile, a causa del maltempo previsto, non si terrà la rievocazione storica con il rione Santa Caterina del Palio di Asti e i figuranti di Borgio, come precedentemente previsto, rimandata a data da definire.

La prima giornata di festa sarà comunque aperta alle ore 19.00 dal gruppo musicale TMR Tuscany Music Revolution, che faranno risuonare la loro musica d’improvvisazione in Sant’Agostino.

Domenica 24 aprile saranno presenti in piazza Sant’Agostino due stand espositivi sulla lavanda e sul chinotto, ricchi di racconti, esperienze, dimostrazioni ed utilizzi inaspettati di queste preziose piante, a cura dell’Associazione Lavanda della Riviera dei Fiori e dell’Associazione Chinotto nella Rete.

Alle ore 15, nella sede dell’associazione Vivere Verezzi a fianco alla piazza, sarà possibile partecipare a “Tempi moderni, un pomeriggio lavorando con i fiori”, corso di composizione e decorazione floreale a cura di Anna e Carla Barbaglia – EDFA.

Il lungo weekend si conclude il 25 aprile con l’associazione Auser che propone “Balli dal Mondo”, un giro intorno al globo attraverso balli e danze, alle ore 17.30 in piazza Gramsci.

Il calendario fino all’8 maggio è ricco di eventi e iniziative collaterali.

“Un ringraziamento speciale a tutti gli sponsor che hanno permesso di realizzare questo evento, ai commercianti e ai verezzini che hanno aiutato a rendere fiorito Verezzi, al Comune di Borgio Verezzi e alle associazioni con il loro prezioso contributo: A.I.B. Protezione Civile, Gruppo Alpini e Croce Bianca di Borgio Verezzi e alla Società di Mutuo Soccorso Concordia” afferma l’associazione.