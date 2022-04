Turismo, ad Alassio un “Bacio” maxi per accogliere gli ospiti degli alberghi della città

Alassio. Un Bacio di Alassio edizione speciale per dare il benvenuto agli ospiti della Città del Muretto.

Dalle prossime festività Pasquali la Fabbrica delle Deco dell’Istituto Alberghiero di Alassio, in collaborazione con l’Assessorato al Commercio del Comune, preparerà confezioni monoporzione del dolcetto più caratteristico della tradizione alassina, per la distribuzione nelle strutture ricettive di Alassio.

“La ricetta è quella classica – spiegano dall’alberghiero – con una piccola licenza: l’utilizzo non solo di farina di nocciole, ma anche di mandorle. La forma invece è quella di un bacio oversize”.

“Quella del bacione – commenta Fabio Macheda, Assessore al Commercio del Comune di Alassio – è stata l’idea che ha trovato tutti d’accordo. Un modo per dare il benvenuto nella nostra città agli ospiti delle strutture ricettive alassine attingendo dalla nostra tradizione. Abbiamo firmato una convenzione con gli alberghi alassini che grazie al contributo del comune riceveranno questi Baci per omaggiarne i turisti ma non escludo che per il futuro non potranno essere gli stessi alberghi ad acquistarli direttamente dall’Istituto Alberghiero”.

“Un prodotto – scherza Patrizio Roversi che, ad Alassio per il Festival della Cucina coi Fiori, ha scoperto la Fabbrica delle Deco – assolutamente… deco-roso, nel senso che è Deco, a denominazione comunale, quindi è un prodotto tipico. E’ destinato ai turisti, io sono un turista quindi uno di questi spetta a me”.