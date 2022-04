Truffa a Stella: si spacciano per operatori inviati dal Comune per intrufolarsi nelle case. Allertate le forze dell’ordine

Stella. Si spacciavano per operatori di derattizzazione o disinfestazione inviati dal Comune per entrare nelle case di alcuni anziani e mettere a punto alcuni furti. E’ quanto successo a Stella negli ultimi 3 giorni, non un singolo episodio, ma diversi realizzati nei paesi di San Giovanni e Santa Giustina.

Come racconta il sindaco Andrea Castellini: “Ovviamente nè io, nè nessuno del Comune di Stella ha mandato questi farabutti a far alcun tipo di intervento, soprattutto a casa di privati ” precisa il primo cittadino, poi rassicura: “Fortunatamente i tentativi di furto non sono andati a buon fine e i residenti hanno segnalato gli episodi”.

Per denunciare i fatti sono stati allertati carabinieri e polizia municipale.