Tredici mesi di trafile burocratiche per entrare in possesso dei propri risparmi

Albenga. Poste Italiane, o meglio Reclami italiani? Questa è una vicenda che ha davvero dell’incredibile, accaduta a nostra madre, anziana, residente nell’entroterra ingauno. Abbiamo inviato nei mesi scorsi una lettera all’Ufficio reclami sui tempi di attesa per duplicati, successione e incasso Buoni Postali in quanto ad ottobre del 2020, a seguito dello smarrimento del formato cartaceo dei buoni postali venne redatta dalla Direttrice dell’Ufficio Postale di un piccolo paese alle spalle di Albenga (da fine agosto 2021 pensionata) domanda indirizzata a Palermo di ricerca in archivi cartacei. I buoni erano stati emessi a nome di nostro padre (defunto) e nostra madre nel 2000 dall’ufficio postale di un paese con duecento anime e transazioni limitate…

Si domanda se l’unica soluzione fosse quella di inviare richiesta a Palermo oppure si poteva fare una ricerca diretta presso gli archivi del paese, visto che in ogni occasione la nostra famiglia ha sempre chiesto notizie alla Direttrice, fulcro dell’Ufficio Postale e unico punto di riferimento del paesino, ricevendo sempre la stessa risposta, ovvero di attendere la raccomandata di risposta (tempo indicativo tre mesi), mai un controllo o una telefonata.

Dopo cinque mesi, a marzo 2021 ecco la raccomandata tanto attesa con esito di ricerca. Appuntamento con gli eredi ad aprile con la Direttrice, a cui viene consegnata tutta la documentazione richiesta, ma ci viene spiegato che i buoni sono oggetto di successione e dopo la seguente pratica gli eredi dovranno appoggiarsi a una Posta Centrale per riscossione. Inizia un’altra lunga attesa senza nessun aggiornamento. Dopo quattro mesi e mezzo, ad agosto la direttrice ci consegna il duplicato dei buoni, e scopriamo che l’appuntamento di aprile era solo servito per la richiesta di questi stampati, non per la successione!!

Ma quanto tempo ci vuole con dati alla mano a duplicare dei buoni postali? Quattro mesi e mezzo? La Direttrice ci indirizza verso una Posta Centrale per la successione e ci riconsegna tutta la documentazione a sue mani presentata in data 8 aprile 2021 tranne il certificato di morte. Sorge spontanea una domanda … perché non ha preso personalmente contatti con chi di dovere per chiudere pratica? Abbiamo raccolto informazioni sia dalle Poste di Andora che da quelle di Albenga per capire come muoverci e fissare un appuntamento per la successione.

A fine agosto ci rivolgiamo alle Poste di Albenga e la direttrice, persona disponibile e competente, ascolta l’infinita “storia” e presenta la documentazione già a nostre mani per la successione. Successivamente ci informa in data 22 settembre che la pratica è andata a buon fine e che i buoni posso essere riscossi anche presso il nostro paese. Ma…. Il 2 ottobre, all’appuntamento fissato, scopriamo che i buoni risultano bloccati dalla Sede, l’impiegato non può fare nulla perché è sabato e bisogna attendere il martedì successivo, prima giornata di apertura del piccolo ufficio. Appuntamento con i familiari inutile, bastava la presenza di un erede per la consegna delle fotocopie carte identità e dei buoni.

Dopo altri colloqui, si riceve telefonata che conferma lo sblocco dei buoni anche dal dipendente del piccolo ufficio postale, ma la sede di Savona gli comunica che sono esigibili presso l’Ufficio Postale che ha eseguito successione, perciò Albenga. Nel frattempo, visto l’intricata e inverosimile trafila, si decide di ritirare tale somma tramite vaglia postale.

Appuntamento il 13 ottobre presso Ufficio Postale Albenga, dove la Direttrice, sempre con massima disponibilità, fa eseguire il carico dei buoni per la riscossione, perché non basta lo sblocco dalla Sede Centrale per l’incasso, ma purtroppo bisogna “caricarli” e attendere ancora alcuni giorni. Ci affidiamo, oramai stanchi di tutte queste trafile, nelle mani dell’Ufficio di Albenga con la speranza che abbia le capacità di muoversi in questo groviglio di procedure per arrivare a una conclusione della pratica. Il 22, ancora una volta con grande dispiacere, si scopre che i buoni non sono esigibili anche se risultano già sbloccati dalla Sede Centrale.

La dipendente con rammarico si prende carico della pratica per l’incasso e comunica che bisognerà ancora attendere. Si consegnano per l’ennesima volta tutte le copie dei documenti eredi con i buoni postali e rassegnati si torna a casa. Il 2 novembre viene richiesto un aggiornamento della pratica all’Ufficio Postale Albenga visto che presso la Sede di Roma i buoni risultano liberi però ci sono altri problemi da risolvere per l’incasso; infatti è stata inviata una mail con richiesta di aiuto presso l’Ufficio competente, ma purtroppo il destinatario è in ferie. Ci viene detto che saremo contattati appena si risolverà la situazione. Ma tutto il sistema delle Poste Italiane dipende da un unico impiegato e le pratiche non procedono se una persona è in ferie?

In data 10 novembre, dopo tredici mesi di attesa, nostra madre entra in possesso dei suoi risparmi. In questa lunghissima avventura l’unico ringraziamento è rivolto alla Direttrice dell’Ufficio Postale di Albenga e alla sua collaboratrice per il loro impegno nel portare a termine la pratica.

Ascoltando le pubblicità delle Poste Italiane spiccano le seguenti parole… che è sempre al tuo fianco; sempre pronta a semplificarti la vita; un mondo di soluzioni; la cura e la puntualità della consegna dei pacchi; porta il mondo nelle tue mani; scegli Poste Italiane… tutto quello di cui hai bisogno. Ma una donna di 83 anni “utente fedele” della piccolissima filiale, dove ogni risparmio è sempre stato investito con cura e fiducia, come può da sola arrivare alla soluzione di tutto questo ginepraio? Dove le viene semplificata la vita? Chi era al suo fianco? Se pensiamo a tutti gli spostamenti in auto, ai documenti da consegnare (sempre gli stessi) e agli appuntamenti non andati a buon fine per non dire inutili. Dove ha trovato un mondo di soluzioni? Qui si parla di un intoppo dopo l’altro, quando oggi la tecnologia ci permetterebbe di accedere ad ogni informazione. Cosa dire della puntualità? Ci sono voluti più di 13 mesi per riavere ciò che le spetta di diritto? I SUOI RISPARMI.

I figli