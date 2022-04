Tre frecce di Samuele Caruso lanciano il Mallare: “Tripletta per mio papà, so che mi ha aiutato da lassù”

Sembrava tutto pronto per un altro capitolo della favola Borghetto, cenerentola del campionato fino alla tredicesima giornata con zero punti e poi mina vagante. Se avesse vinto, avrebbe abbandonato l’ultimo posto approdando in zona play out. Ieri, però, i “lupi” del Mallare hanno ribaltato il cliché che li vede spesso finire male nei racconti di fantasia.

Lo “strumento magico” che ha fatto festeggiare alla squadra di Alloisio una vittoria pesantissima in chiave salvezza sono state le “frecce” scoccate dall’arciere, come viene soprannominato, Samuele Caruso. La sua tripletta, aperta e chiusa dalle marcature del compagno Kadrija, ha consentito ai rossoblù di superare 5 a 3 gli avversari, dopo che il primo tempo era finito 2 a 1 a favore del Borghetto.

“La cosa più importante era vincere. Abbiamo disputato un brutto primo tempo. Nella ripresa, però, siamo rientrati in campo con una grinta e un’unione di intenti che non avevo mai visto in vent’anni di calcio. È stato bellissimo. Sono contento per la mia prima tripletta ma soprattutto per i tre punti aggiunti alla nostra classifica”, commenta Caruso.

Due dei tre goal sono arrivati dal dischetto: “Me la cavo con i rigori, anche se in occasione del primo mi sono un po’ spaventato perché ho rischiato”.

Il Mallare ha potuto contare per tutto l’anno sul sostegno di un gruppo di tifosi che ha seguito la squadra in casa e in trasferta: “Voglio fare un applauso a questi ragazzi che ci seguono ovunque. Sono venuti anche fino a Sanremo. Hanno sempre tifato per noi anche quando andavamo male. Sono davvero felice per loro, ci hanno dato una grandissima mano quest’anno”.

Una dedica speciale: “La dedica è per mio papà, la persona più importante della mia vita. So che mi ha guardato da lassù e che mi ha aiutato sul primo rigore”.

Idee chiare per le due ultime giornate caratterizzate da altrettanti scontri diretti: “Ora dobbiamo ripartire da questo secondo tempo. Contro l’Oneglia è una finale. Poi ci sarà l’Altarese. Sono convinto che giocando come nella ripresa potremo fare davvero bene”.

Carcarese 55; Aurora 43; Pontelungo 40; Area Calcio Andora 35; Atletico Argentina 33; Millesimo 29; San Filippo Neri, Mallare e Altarese 20; Carlin’s Boys 18; ; Oneglia 12; Borghetto 11.