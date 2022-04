Trail Aschero, Mirco Garello e Ramona Siri i più veloci nella 10 chilometri

Vado Ligure. Dopo l’annullamento di due edizioni consecutive, questa mattina è tornato il Trail Aschero, organizzato come sempre dall’Asd Podistica Savonese.

La sedicesima edizione ha visto una nuova sede quale base dell’evento, ovvero la A.P.S. Baia dei Pirati di Vado Ligure, dove si sono svolte le operazioni di consegna dei pettorali e le premiazioni.

Tre le distanze previste dall’evento di quest’anno. La più breve misurava 10 chilometri, con un dislivello positivo di circa 500 metri. La partenza è stata data alle ore 9,30.

A scegliere di competere sul percorso più breve sono stati 47 atleti. Il più veloce di tutti è stato Mirco Garello, che ha tagliato il traguardo per primo dopo 1 ora e 42 secondi. Seconda posizione per Paolo Chiusano (Atletica Asti 2.2) in 1 ora 01’46”, allo sprint su Matteo Felici (Gli Scorbutici), terzo in 1h 01’48”.

Quarta posizione appannaggio di Federico Fauzia (GSR Ferrero) in 1h04’58”, quinto Elia Vescovelli in 1h05’23”.

Sesta classificata assoluta e vincitrice tra le donne Ramona Siri, col tempo di 1 ora 07’30”. Seconda classificata Beatrice Lipari in 1h19’09”, terza Laura Zuffi in 1h19’42”.

In ambito maschile la graduatoria prosegue col sesto posto di Simone Siri in 1h07’32”; settimo Leonardo Digilio (Podistica Savonese) 1h09’11”, ottavo Stefano Loro 1h11’53”, nono Bruno Manca (Podistica Buschese) 1h12’10”, decimo Davide Oliveri (Mallare Outdoor) 1h12’27”. E ancora, 11° Federico Baldi 1h12’50”, 12° Simone Marchi 1h12’52”, 13° Elvis Massone 1h15’06”, 14° Marcello Forlano 1h15’15”, 15° Giuliano Garelli (PAM Mondovì Chiusa Pesio) 1h19’08”, 16° Benedetto Trucco (Podistica Savonese) 1h19’19”, 17° Silvio Leinardi 1h20’50”, 18° Claudio Siccardi (Atletica Run Finale) 1h21’07”, 19° Andrea Barberi (Podistica Peralto) 1h21’28”, 20° Umberto Patrucco (Boggeri Arquata Scrivia) 1h22’11”, 21° Fabio Carena (Mallare Outdoor) 1h24’43”, 22° Alessio Veronese 1h25’17”, 23° Paolo Carlo Cipollina (La Michetta) 1h28’23”, 24° Fabio Libetti (Gli Scorbutici) 1h28’44”, 25° Corrado Casciaro (Podistica Savonese) 1h29’04”, 26° Stefano Mariani 1h30’12”, 27° Andrea Giumelli 1h32’36”, 28° Stefano Rosari (Cartotecnica Piemontese) 1h32’38”, 29° Andrea Salerno 1h59’32”, 30° Paolo Carbone 1h59’32”, 31° Marco Buscaglione 1h59’32”, 32° Elio Garbarino (Podistica Savonese) 2h03’18”.

A seguire, in campo femminile, quarta Lidia Farinetti (Mallare Outdoor) in 1h24’07”, quinta Francesca Gennario (La Michetta) 1h27’55”, sesta Francesca Bogetti 1h28’54”, settima Iryna Pydgorna 1h29’11”, ottava Alice Cigalini 1h35’02”, nona Marina Torre (Bio Correndo Avis) 1h35’37”, decima Mélanie Charron (GSR Ferrero) 1h35’45”. E ancora, 11ª Eliana Ricca 1h37’03”, 12ª Vivian Karina Peña Barrios 1h43’43”, 13ª Sara Dominica Zorzan (Atletica Valle Scrivia) 1h48’53”, 14ª Cinzia Bruzzone 1h50’46”, 15ª Rosella Fiorito (Polisportiva San Francesco) 2h03’17”.

Nel complesso sono 47 i runners che hanno portato a termine la gara di 10 chilometri.

Il podio femminile