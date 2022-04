TPL prosegue il rinnovo del parco mezzi: nuovo autobus per linee extraurbane

Provincia. Dopo i 5 nuovi bus per le linee urbane presentati ad Alassio, TPL Linea prosegue il percorso di rinnovo e modernizzazione del parco mezzi aziendale per il servizio di trasporto pubblico locale: in arrivo un nuovo autobus extraurbano da 10,5 metri.

L’azienda di trasporto savonese sta portando avanti il restyling dei bus in circolazione grazie al decreto del Ministero dei Trasporti n. 223 del 29/05/2020, grazie all’utilizzo dei fondi stanziati per l’acquisto di nuovi mezzi.

Così, dopo la procedura concorsuale di acquisto, ecco in arrivo un nuovo autobus Iveco Crossway a disposizione dell’utenza e dei viaggiatori di TPL Linea.

L’offerta proposta prevede la consegna a gennaio 2023, , e non prevista, tra l’altro, nella convenzione Consip.

Il valore dell’acquisto concordato ammonta a 195.000 euro, esclusi gli allestimenti (conta passeggeri – videosorveglianza – indicatori di percorso – sistemi VEDR – validatrici). Il nuovo mezzo è inoltre dotato di paratia completa per il conducente alla guida, già presente su diversi mezzi di TPL Linea nell’ambito degli interventi messi in atto per la sicurezza degli autisti e del personale viaggiante.

Una parte delle risorse necessarie sono state reperite grazie ad un avanzo disponibile dei fondi relativi al decreto 2020 di 111.925 euro, il resto sarà messo a disposizione dalla stessa azienda di trasporto.

“Il nuovo investimento si inserisce nella direzione da tempo avviata di ringiovanire il nostro parco mezzi e compensare un segmento aziendale che necessita di nuovi autobus” affermano la presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“La prospettiva è quella di virare decisamente su mezzi elettrici, saltando il passaggio transitorio di mezzi a metano che creano nella nostra realtà evidenti difficoltà di approvvigionamento: l’allestimento interno di punti di metano non è, infatti, ragionevole sia sotto il profilo economico quanto per l’utilizzo degli spazi necessari”.

“La transizione all’elettrico è la via del futuro, ma al tempo stesso è necessario prendere atto che il mercato si stia ancora attrezzando; per questo nel breve periodo era indispensabile intervenire sull’ambito extraurbano con un nuovo mezzo che potrà garantire ottime prestazioni e un servizio di massima qualità per l’utenza e i viaggiatori”.

“Il veicolo in arrivo, di media dimensione, consente una maggior duttilità operativa e al tempo stesso si inserisce nel processo di progressiva alienazione dei mezzi EURO2, che entro fine anno andranno dismessi” concludono i vertici di TPL Linea.