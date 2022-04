Torneo Magico: pubblicato il regolamento del nuovo progetto SGS per le scuole

Gare 5 contro 5 e giochi di abilità tra le attività della manifestazione sviluppata insieme a Equilibra. Manca poco all’inizio del Torneo Magico by Equilibra, il nuovo progetto del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, finalizzato alla promozione del calcio tra le bambine di tutto il territorio.

Già dal mese di aprile, in tutte le regioni prenderanno il via le prime fasi di gioco della manifestazione che si rivolge alle ragazze dagli 8 ai 10 anni di età, attraverso il coinvolgimento di club con la qualifica di Scuola Calcio Élite in convenzione con almeno un Istituto Scolastico della Scuola Primaria e dei club virtuosi che abbiano sottoscritto una convenzione con almeno un Istituto Scolastico che partecipa attivamente ai progetti proposti da SGS. Al centro dell’attività, gare cinque contro cinque e giochi di abilità che, nell’ambito di ogni raggruppamento regionale, a cui prenderanno parte tre o quattro squadre, delineeranno la graduatoria finale.

Le formazioni che si posizioneranno nelle prime posizioni, parteciperanno al Grassroots Festival del Settore Giovanile e Scolastico previsto nel weekend del 18 e 19 giugno.